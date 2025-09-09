09 сентября 2025

В ЯНАО квадроцикл перевернулся на дороге

Водитель квадроцикла не справился с управлением
Вечером 9 сентября 2025 года в селе Лопхари Шурышкарского района (ЯНАО) произошло ДТП с участием квадроцикла. Об этом URA.RU сообщили в региональных правоохранительных органах.

По предварительным данным, около 21:00 9 сентября водитель квадроцикла не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности и техническое состояние транспортного средства. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся. Виновник ДТП получил травмы, его госпитализировали. 

