В ЯНАО квадроцикл перевернулся на дороге

Водитель квадроцикла не справился с управлением
Вечером 9 сентября 2025 года в селе Лопхари Шурышкарского района (ЯНАО) произошло ДТП с участием квадроцикла. Об этом URA.RU сообщили в региональных правоохранительных органах.
По предварительным данным, около 21:00 9 сентября водитель квадроцикла не учел дорожные и метеорологические условия, а также особенности и техническое состояние транспортного средства. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся. Виновник ДТП получил травмы, его госпитализировали.
