09 сентября 2025

В Салехарде установили еще одно сердце к юбилею города. Видео

В Салехарде установили сердце на берегу реки
В Салехарде на набережной установили инсталляцию в виде сердца
В Салехарде появилась новая инсталляция в форме сердца на берегу реки Обь к юбилею города, сообщили в администрации города. Установка арт-объекта приурочена к предстоящему юбилею Салехарда, который отметят 13 и 14 сентября.

«И еще одно признание в любви городу. К невероятному сердцу — шикарные виды в подарок», — отмечается в telegram-канале мэрии.

Ранее, к юбилею города, на главной площади Салехарда уже установили подсвечиваемый арт-объект в виде сердца. Новые арт-объекты становятся частью праздничного оформления города.

