Начал карьеру прокурора в Кургане и ушел в Новом Уренгое: профайл Александра Строгалева

Экс-прокурор Нового Уренгоя Строгалев начинал карьеру в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покинувший пост прокурора Нового Уренгоя Строгалев начинал карьеру в Кургане
Покинувший пост прокурора Нового Уренгоя Строгалев начинал карьеру в Кургане Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Ушедший с поста прокурора Нового Уренгоя (ЯНАО) Александр Строгалев начинал карьеру в прокуратуре в Курганской области. На Ямале он проработал почти 10 лет. Что известно о биографии советника юстиции — в материале URA.RU.

Образование и начало карьеры Строгалева в Кургане

Советник юстиции Александр Строгалев, 2022 год
Советник юстиции Александр Строгалев, 2022 год
Фото:

Александр Строгалев родился 7 декабря 1982 года. В июне 2010 года, после окончания Курганского государственного университета начал работать в органах прокуратуры. Занимал должности помощника прокурора Шумихинского района Курганской области, старшего помощника Шадринского межрайонного прокурора Курганской области, заместителя прокурора Шумихинского района.

Путь Строгалева от зама к районному прокурору на Ямале

В 2016 году Строгалев прибывает на Ямал и в сентябре становится заместителем  прокурора Приуральского района. В 2017 году в чине юриста 1 класса Строгалев возглавил прокуратуру Пуровского района. Приказ о его назначении подписывал тогдашний генпрокурор Юрий Чайка.

За пять лет на посту прокурора района Строгалев получил очередные классные чины — младшего советника юстиции и советника юстиции. Поощрялся правами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора ЯНАО.

От назначения прокурором Нового Уренгоя до отставки

Строгалев на месте взрыва на месторождении
Строгалев на месте взрыва на месторождении
Фото:

В сентябре 2022 года Строгалев возглавил прокуратуру газовой столицы. На этом посту вел последовательную работу  по обеспечению результативности проведения проверок и расследования преступлений, а также контролировал соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства. Под особым контролем находились выявление и профилактика преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также противодействие незаконному обороту наркотических средств.

Кроме контроля за приоритетными направлениями работы полиции, Строгалев участвовал в организации и проведении проверок по резонансным происшествиям. Среди них можно назвать расследование взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в 2024 году, или нападение с ножом на девочку и охранника в школе.

Об уходе Строгалева с поста стало известно 10 сентября. Причины ухода не называются, по данным источников агентства, советник юстиции оставил пост днем ранее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ушедший с поста прокурора Нового Уренгоя (ЯНАО) Александр Строгалев начинал карьеру в прокуратуре в Курганской области. На Ямале он проработал почти 10 лет. Что известно о биографии советника юстиции — в материале URA.RU. Образование и начало карьеры Строгалева в Кургане Александр Строгалев родился 7 декабря 1982 года. В июне 2010 года, после окончания Курганского государственного университета начал работать в органах прокуратуры. Занимал должности помощника прокурора Шумихинского района Курганской области, старшего помощника Шадринского межрайонного прокурора Курганской области, заместителя прокурора Шумихинского района. Путь Строгалева от зама к районному прокурору на Ямале В 2016 году Строгалев прибывает на Ямал и в сентябре становится  заместителем  прокурора Приуральского района. В 2017 году в чине юриста 1 класса Строгалев возглавил прокуратуру Пуровского района. Приказ о его назначении подписывал тогдашний генпрокурор Юрий Чайка. За пять лет на посту прокурора района Строгалев получил очередные классные чины — младшего советника юстиции и советника юстиции. Поощрялся правами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора ЯНАО. От назначения прокурором Нового Уренгоя до отставки В сентябре 2022 года Строгалев возглавил прокуратуру газовой столицы. На этом посту вел последовательную работу  по обеспечению результативности проведения проверок и расследования преступлений, а также контролировал соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства. Под особым контролем находились выявление и профилактика преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также противодействие незаконному обороту наркотических средств. Кроме контроля за приоритетными направлениями работы полиции, Строгалев участвовал в организации и проведении проверок по резонансным происшествиям. Среди них можно назвать расследование взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в 2024 году, или нападение с ножом на девочку и охранника в школе. Об уходе Строгалева с поста стало известно 10 сентября. Причины ухода не называются, по данным источников агентства, советник юстиции оставил пост днем ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...