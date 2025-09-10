Начал карьеру прокурора в Кургане и ушел в Новом Уренгое: профайл Александра Строгалева

Ушедший с поста прокурора Нового Уренгоя (ЯНАО) Александр Строгалев начинал карьеру в прокуратуре в Курганской области. На Ямале он проработал почти 10 лет. Что известно о биографии советника юстиции — в материале URA.RU.
Образование и начало карьеры Строгалева в Кургане
Александр Строгалев родился 7 декабря 1982 года. В июне 2010 года, после окончания Курганского государственного университета начал работать в органах прокуратуры. Занимал должности помощника прокурора Шумихинского района Курганской области, старшего помощника Шадринского межрайонного прокурора Курганской области, заместителя прокурора Шумихинского района.
Путь Строгалева от зама к районному прокурору на Ямале
В 2016 году Строгалев прибывает на Ямал и в сентябре становится заместителем прокурора Приуральского района. В 2017 году в чине юриста 1 класса Строгалев возглавил прокуратуру Пуровского района. Приказ о его назначении подписывал тогдашний генпрокурор Юрий Чайка.
За пять лет на посту прокурора района Строгалев получил очередные классные чины — младшего советника юстиции и советника юстиции. Поощрялся правами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора ЯНАО.
От назначения прокурором Нового Уренгоя до отставки
В сентябре 2022 года Строгалев возглавил прокуратуру газовой столицы. На этом посту вел последовательную работу по обеспечению результативности проведения проверок и расследования преступлений, а также контролировал соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства. Под особым контролем находились выявление и профилактика преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также противодействие незаконному обороту наркотических средств.
Кроме контроля за приоритетными направлениями работы полиции, Строгалев участвовал в организации и проведении проверок по резонансным происшествиям. Среди них можно назвать расследование взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении в 2024 году, или нападение с ножом на девочку и охранника в школе.
Об уходе Строгалева с поста стало известно 10 сентября. Причины ухода не называются, по данным источников агентства, советник юстиции оставил пост днем ранее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.