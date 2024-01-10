Регионы РФ получат деньги на закупку противопожарных БПЛА

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Регионы получат более пяти тысяч пожарных БПЛА до конца 2030 года Фото:

Более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами получат региональные власти в 2024 году, и с каждым годом их количество в работе будет только расти. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

«Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем почти на 2 миллиарда рублей. <…> «то позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей», — приводит слова Советникова РИА Новости. По плану Рослесхоза, до 2030 года субъекты должны получить более 5,1 тысяч дронов.

Ранее эксперт Общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов призывал создать в России единую противопожарную службу по устранению лесных очагов возгораний вместо МЧС и других ведомств. При этом, по его мнению, значительную часть работы этого органа нужно было бы уделять именно профилактике лесных пожаров, что невозможно без непосредственного наземного контроля.

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Более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами получат региональные власти в 2024 году, и с каждым годом их количество в работе будет только расти. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников. «Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем почти на 2 миллиарда рублей. <…> «то позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей», — приводит слова Советникова РИА Новости. По плану Рослесхоза, до 2030 года субъекты должны получить более 5,1 тысяч дронов. Ранее эксперт Общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов призывал создать в России единую противопожарную службу по устранению лесных очагов возгораний вместо МЧС и других ведомств. При этом, по его мнению, значительную часть работы этого органа нужно было бы уделять именно профилактике лесных пожаров, что невозможно без непосредственного наземного контроля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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