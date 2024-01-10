Регионы РФ получат деньги на закупку противопожарных БПЛА

10 января 2024 в 06:39 Размер текста - 17 +

Регионы получат более пяти тысяч пожарных БПЛА до конца 2030 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами получат региональные власти в 2024 году, и с каждым годом их количество в работе будет только расти. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников. «Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем почти на 2 миллиарда рублей. <…> «то позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей», — приводит слова Советникова РИА Новости. По плану Рослесхоза, до 2030 года субъекты должны получить более 5,1 тысяч дронов. Ранее эксперт Общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов призывал создать в России единую противопожарную службу по устранению лесных очагов возгораний вместо МЧС и других ведомств. При этом, по его мнению, значительную часть работы этого органа нужно было бы уделять именно профилактике лесных пожаров, что невозможно без непосредственного наземного контроля.

Более 1200 беспилотников для борьбы с лесными пожарами получат региональные власти в 2024 году, и с каждым годом их количество в работе будет только расти. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников. «Все регионы, где есть леса, получат более 1200 беспилотных систем почти на 2 миллиарда рублей. <…> «то позволит нам быстрее тушить пожары и выявлять нарушителей», — приводит слова Советникова РИА Новости. По плану Рослесхоза, до 2030 года субъекты должны получить более 5,1 тысяч дронов. Ранее эксперт Общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов призывал создать в России единую противопожарную службу по устранению лесных очагов возгораний вместо МЧС и других ведомств. При этом, по его мнению, значительную часть работы этого органа нужно было бы уделять именно профилактике лесных пожаров, что невозможно без непосредственного наземного контроля.