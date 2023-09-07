Совет при Рослесхозе призвал создать новый орган по борьбе с пожарами

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Система реагирования на лесные пожары пока распределена по разным ведомствам, считает Антон Хлынов Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В России нужно создать единую противопожарную службу по устранению лесных очагов возгораний вместо МЧС и других ведомств. Сейчас система реагирования распределена по разным из них, что создает лишнюю бюрократию, объяснил в беседе с URA.RU эколог, эксперт Общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов.

«Я выступаю за то, чтобы у нас была единая противопожарная служба, которая бы занималась природными возгораниями в целом. Потому что система реагирования у нас сейчас, я уж не говорю про профилактику, там вообще все плохо, распределена по разным ведомствам. А огонь административных и юридических границ не знает. Ему все равно, на какой категории земель начаться, сельхоз назначения или лесного фонда. Он выбирает то, что горит, — траву, лес, — и дальше переходит на жилые дома. Поэтому здесь нужно, если даже не единое ведомство, например, МЧС, то хотя бы какой-то четко структурированный, отлаженный в работе координационный орган. Чтобы разные зоны ответственности были, особенно в пожароопасный период, чтобы были четко связаны между собой и работали как единый организм. Правительственные комиссии, которые создаются временно, это не совсем эффективный подход», — отметил Антон Хлынов.

Эксперт Общественного совета при Рослесхозе подчеркнул, что единый противопожарный орган сможет уделять время и постоянной профилактике лесных пожаров. «Значительную часть работы этого органа нужно было бы уделять именно профилактике лесных пожаров, что невозможно без непосредственного наземного контроля. Потому что все дистанционные методы ограничены в ресурсах, как ни странно, несмотря на то, что те же беспилотные средства помогают в мониторинге. Пока не придумали ничего лучше обходов и контроля на земле живыми людьми в части обнаружения лесного пожарного на самой его ранней стадии, когда нет риска охвата значительных площадей, когда его можно ликвидировать в очаге. Космос нам дает запоздалую информацию. На космоснимках можно увидеть только то, что уже приобрело определенный разгар, чтобы он был заметен прибором», — добавил Хлынов.

Ранее о низком уровне мониторинга лесов и административной безалаберности региональных властей заявил аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов. Власти на местах не справляются с ликвидацией очагов возгорания, боясь оповестить центр. Плюс ко всему, никто не следит за мониторами и не фиксирует пожары на ранней стадии. Регионам не хватает трудовых и материальных ресурсов.

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В России нужно создать единую противопожарную службу по устранению лесных очагов возгораний вместо МЧС и других ведомств. Сейчас система реагирования распределена по разным из них, что создает лишнюю бюрократию, объяснил в беседе с URA.RU эколог, эксперт Общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов. «Я выступаю за то, чтобы у нас была единая противопожарная служба, которая бы занималась природными возгораниями в целом. Потому что система реагирования у нас сейчас, я уж не говорю про профилактику, там вообще все плохо, распределена по разным ведомствам. А огонь административных и юридических границ не знает. Ему все равно, на какой категории земель начаться, сельхоз назначения или лесного фонда. Он выбирает то, что горит, — траву, лес, — и дальше переходит на жилые дома. Поэтому здесь нужно, если даже не единое ведомство, например, МЧС, то хотя бы какой-то четко структурированный, отлаженный в работе координационный орган. Чтобы разные зоны ответственности были, особенно в пожароопасный период, чтобы были четко связаны между собой и работали как единый организм. Правительственные комиссии, которые создаются временно, это не совсем эффективный подход», — отметил Антон Хлынов. Эксперт Общественного совета при Рослесхозе подчеркнул, что единый противопожарный орган сможет уделять время и постоянной профилактике лесных пожаров. «Значительную часть работы этого органа нужно было бы уделять именно профилактике лесных пожаров, что невозможно без непосредственного наземного контроля. Потому что все дистанционные методы ограничены в ресурсах, как ни странно, несмотря на то, что те же беспилотные средства помогают в мониторинге. Пока не придумали ничего лучше обходов и контроля на земле живыми людьми в части обнаружения лесного пожарного на самой его ранней стадии, когда нет риска охвата значительных площадей, когда его можно ликвидировать в очаге. Космос нам дает запоздалую информацию. На космоснимках можно увидеть только то, что уже приобрело определенный разгар, чтобы он был заметен прибором», — добавил Хлынов. Ранее о низком уровне мониторинга лесов и административной безалаберности региональных властей заявил аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов. Власти на местах не справляются с ликвидацией очагов возгорания, боясь оповестить центр. Плюс ко всему, никто не следит за мониторами и не фиксирует пожары на ранней стадии. Регионам не хватает трудовых и материальных ресурсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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