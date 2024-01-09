В Екатеринбурге скончался один из старейших журналистов. Фото

10 января 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Алексей Чудиновских 60 лет отдал газете «Вечерний Екатеринбург» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге скончался журналист Альберт Чудиновских, проработавший 60 лет в главной городской газете. Ему было 95 лет. Об этом сообщила его коллега, представитель Свердловского творческого союза журналистов Ольга Закорюкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Меньше, чем полгода назад, мы поздравляли Альберта Ивановича с 95-летием. Было очень радостно слышать его — бодр, весел, разговорчив, весь в предвкушении встречи с друзьями, коллегами, родными. И было немного тревожно — возраст-то, ох, какой почтенный. Но Альберт Иванович сообщал всем поздравлявшим: мы еще на моем столетии погуляем, обещаю. Не погуляем», — написала она. Альберт Чудиновских проработал с 1957 по 2017 годы в газете «Вечерний Екатеринбург», где писал в основном о спорте — в этой теме журналист разбирался лучше всего. Также Чудиновских писал о кино, театре и музыке, у него было много наград. Коллеги и знакомые журналиста пообещали, что будут помнить его всегда. Алексею Чудиновских недавно исполнилось 95 лет Фото: Ольга Закорюкина

В Екатеринбурге скончался журналист Альберт Чудиновских, проработавший 60 лет в главной городской газете. Ему было 95 лет. Об этом сообщила его коллега, представитель Свердловского творческого союза журналистов Ольга Закорюкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Меньше, чем полгода назад, мы поздравляли Альберта Ивановича с 95-летием. Было очень радостно слышать его — бодр, весел, разговорчив, весь в предвкушении встречи с друзьями, коллегами, родными. И было немного тревожно — возраст-то, ох, какой почтенный. Но Альберт Иванович сообщал всем поздравлявшим: мы еще на моем столетии погуляем, обещаю. Не погуляем», — написала она. Альберт Чудиновских проработал с 1957 по 2017 годы в газете «Вечерний Екатеринбург», где писал в основном о спорте — в этой теме журналист разбирался лучше всего. Также Чудиновских писал о кино, театре и музыке, у него было много наград. Коллеги и знакомые журналиста пообещали, что будут помнить его всегда.