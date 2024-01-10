Shot: основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» выдворят из РФ

Петара Мартича обвинили в пропаганде наркотиков в песнях, передает Shot
Основателя панк-рок групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича намереваются выдворить из России. Об этом написали в telegram-канале Shot. Мартич является гражданином Сербии.
«К выдворению из РФ приговорили основателя групп „Прыгай киска“ и „Пасош“ Петара Мартича: его признали виновным в пропаганде наркотиков в его треках», — говорится в сообщении канала. Также музыканта обязали оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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