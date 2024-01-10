Shot: основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» выдворят из РФ

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Концерт группы «Пасош» в клубе «Свобода» в условиях закрытых танцполов. Екатеринбург, концерт, клуб свобода, свобода концерт холл
Петара Мартича обвинили в пропаганде наркотиков в песнях, передает Shot Фото:

Основателя панк-рок групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича намереваются выдворить из России. Об этом написали в telegram-канале Shot. Мартич является гражданином Сербии.

«К выдворению из РФ приговорили основателя групп „Прыгай киска“ и „Пасош“ Петара Мартича: его признали виновным в пропаганде наркотиков в его треках», — говорится в сообщении канала. Также музыканта обязали оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Основателя панк-рок групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича намереваются выдворить из России. Об этом написали в telegram-канале Shot. Мартич является гражданином Сербии. «К выдворению из РФ приговорили основателя групп „Прыгай киска“ и „Пасош“ Петара Мартича: его признали виновным в пропаганде наркотиков в его треках», — говорится в сообщении канала. Также музыканта обязали оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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