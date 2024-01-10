Курганцы простились с участником СВО, погибшем на фронте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области простились с военнослужащим, командиром отделения мотострелковой части Маратом Уакпаевым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области.

«Военнослужащий, младший сержант Уакпаев Марат Кабденович погиб в зоне проведения специальной военной операции. На фронте он служил командиром отделения мотострелковой части», — сообщили URA.RU в областном военкомате. Прощание с бойцом состоялось третьего января 2024 года в селе Верхнесуерское Варгашинского округа.

Участник СВО Уакпаев имеет медаль «За отвагу» и ряд других наград. Был одним из родоначальников Центра начальной военной подготовки «Ураган» в Кургане. У военнослужащего остались жена и дети.