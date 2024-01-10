Курганский командир мотострелковой части Уакпаев погиб в зоне СВО. Фото

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганцы простились с участником СВО, погибшем на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области простились с военнослужащим, командиром отделения мотострелковой части Маратом Уакпаевым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области.

«Военнослужащий, младший сержант Уакпаев Марат Кабденович погиб в зоне проведения специальной военной операции. На фронте он служил командиром отделения мотострелковой части», — сообщили URA.RU в областном военкомате. Прощание с бойцом состоялось третьего января 2024 года в селе Верхнесуерское Варгашинского округа.

Участник СВО Уакпаев имеет медаль «За отвагу» и ряд других наград. Был одним из родоначальников Центра начальной военной подготовки «Ураган» в Кургане. У военнослужащего остались жена и дети.

Курганский военнослужащий Марат Уакпаев погиб зоне СВО
Курганский военнослужащий Марат Уакпаев погиб зоне СВО
Фото:

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В Курганской области простились с военнослужащим, командиром отделения мотострелковой части Маратом Уакпаевым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области. «Военнослужащий, младший сержант Уакпаев Марат Кабденович погиб в зоне проведения специальной военной операции. На фронте он служил командиром отделения мотострелковой части», — сообщили URA.RU в областном военкомате. Прощание с бойцом состоялось третьего января 2024 года в селе Верхнесуерское Варгашинского округа. Участник СВО Уакпаев имеет медаль «За отвагу» и ряд других наград. Был одним из родоначальников Центра начальной военной подготовки «Ураган» в Кургане. У военнослужащего остались жена и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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