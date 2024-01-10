Песков нелестно высказался о тюменском вездеходе, на котором прокатился Путин

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что «Хищник» должен быть доведен до ума Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не понравилась поездка за рулем тюменского снегоболотохода «Хищник». Об этом представитель Кремля рассказал во время общения с журналистами.

«Ну, вы знаете, если честно, то не очень. <…> Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит telegram-канал РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что у «Хищника» плохо работают руль и коробка передач. По его словам, только двигатель снегоболотохода показал хороший результат, однако выяснилось, что он импортный.

Президент России Владимир Путин прилетел на Чукотку 10 января. Вместе с ним в регион прибыл Песков. По прибытии в Анадырь их встречал вездеход «Хищник», который глава государства и пресс-атташе испытали в деле, пишет MK.RU.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не понравилась поездка за рулем тюменского снегоболотохода «Хищник». Об этом представитель Кремля рассказал во время общения с журналистами. «Ну, вы знаете, если честно, то не очень. <…> Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит telegram-канал РИА Новости. Представитель Кремля уточнил, что у «Хищника» плохо работают руль и коробка передач. По его словам, только двигатель снегоболотохода показал хороший результат, однако выяснилось, что он импортный. Президент России Владимир Путин прилетел на Чукотку 10 января. Вместе с ним в регион прибыл Песков. По прибытии в Анадырь их встречал вездеход «Хищник», который глава государства и пресс-атташе испытали в деле, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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