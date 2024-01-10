Песков нелестно высказался о тюменском вездеходе, на котором прокатился Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не понравилась поездка за рулем тюменского снегоболотохода «Хищник». Об этом представитель Кремля рассказал во время общения с журналистами.
«Ну, вы знаете, если честно, то не очень. <…> Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит telegram-канал РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что у «Хищника» плохо работают руль и коробка передач. По его словам, только двигатель снегоболотохода показал хороший результат, однако выяснилось, что он импортный.
Президент России Владимир Путин прилетел на Чукотку 10 января. Вместе с ним в регион прибыл Песков. По прибытии в Анадырь их встречал вездеход «Хищник», который глава государства и пресс-атташе испытали в деле, пишет
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