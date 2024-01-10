Песков нелестно высказался о тюменском вездеходе, на котором прокатился Путин

10 января 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что «Хищник» должен быть доведен до ума Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не понравилась поездка за рулем тюменского снегоболотохода «Хищник». Об этом представитель Кремля рассказал во время общения с журналистами. «Ну, вы знаете, если честно, то не очень. <…> Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит telegram-канал РИА Новости. Представитель Кремля уточнил, что у «Хищника» плохо работают руль и коробка передач. По его словам, только двигатель снегоболотохода показал хороший результат, однако выяснилось, что он импортный. Президент России Владимир Путин прилетел на Чукотку 10 января. Вместе с ним в регион прибыл Песков. По прибытии в Анадырь их встречал вездеход «Хищник», который глава государства и пресс-атташе испытали в деле, пишет MK.RU .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не понравилась поездка за рулем тюменского снегоболотохода «Хищник». Об этом представитель Кремля рассказал во время общения с журналистами. «Ну, вы знаете, если честно, то не очень. <…> Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит telegram-канал РИА Новости. Представитель Кремля уточнил, что у «Хищника» плохо работают руль и коробка передач. По его словам, только двигатель снегоболотохода показал хороший результат, однако выяснилось, что он импортный. Президент России Владимир Путин прилетел на Чукотку 10 января. Вместе с ним в регион прибыл Песков. По прибытии в Анадырь их встречал вездеход «Хищник», который глава государства и пресс-атташе испытали в деле, пишет MK.RU.