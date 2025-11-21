В ХМАО приостановили деятельность бизнесмена за найм мигрантов

В торговых точках покупателям предлагались хлебобулочные изделия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нягани (ХМАО) 21 ноября городской суд приостановил деятельность местного предпринимателя на две недели за незаконный наем иностранных граждан для работы в сфере торговли продуктами питания. Об этом сообщается в материалах суда в официальной группе «ВКонтакте».

«Няганским городским судом рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя Холикова С.М. Выявлены факты привлечения ИП Холиковым С.М. к работе в качестве помощника повара двух иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ и осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», — пишет пресс-служба. В торговых точках покупателям предлагались хлебобулочные изделия.

В ноябре 2025 года в ходе внеплановой проверки торговых центров «Шмель» и «Фаворит» установили, что трудовая деятельность иностранцев нарушила запрет, установленный постановлением губернатора ХМАО, который запрещает мигрантам работать в сфере предоставления продуктов питания и напитков. Суд приостановил работу предпринимателя на 14 дней.

