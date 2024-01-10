Песков рассказал, будет ли Зюганов ругать Путина за отсутствие шапки на морозе

Песков: Зюганов может ругать Путина и кого угодно за отсутствие шапки на морозе

10 января 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов (на фото) может ругать кого-угодно, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может ругать кого угодно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли глава коммунистической партии ругать российского лидера Владимира Путина за отсутствие шапки при поездке на Чукотку. «Зюганов может ругать кого угодно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной ругани Зюганова на отсутствие шапки на Путине при поездке в Анадырь. Его слова передает корреспондент РИА Новости. В декабре Зюганов заявлял, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки. Тогда российский лидер участвовал в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Он был без головного убора. Путин с улыбкой ответил лидеру КПРФ, что принимает замечание на свой счет.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может ругать кого угодно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли глава коммунистической партии ругать российского лидера Владимира Путина за отсутствие шапки при поездке на Чукотку. «Зюганов может ругать кого угодно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной ругани Зюганова на отсутствие шапки на Путине при поездке в Анадырь. Его слова передает корреспондент РИА Новости. В декабре Зюганов заявлял, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки. Тогда российский лидер участвовал в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Он был без головного убора. Путин с улыбкой ответил лидеру КПРФ, что принимает замечание на свой счет.