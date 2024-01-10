Zvezdanews: в центре Москвы поезд насмерть сбил трех человек. Видео

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Поезд сбил людей на станции «Рижская» в Москве, сообщает Zvezdanews Фото:

Поезд сбил трех человек на станции «Рижская» в центре Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Zvezdanews. Там уточнили, что сбитые не подают никаких признаков жизни.

«Поезд сбил трех человек на станции МЦД „Рижская“ в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что люди не подают признаков жизни. Однако официальной информации на этот счет пока нет.

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Поезд сбил трех человек на станции «Рижская» в центре Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Zvezdanews. Там уточнили, что сбитые не подают никаких признаков жизни. «Поезд сбил трех человек на станции МЦД „Рижская“ в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что люди не подают признаков жизни. Однако официальной информации на этот счет пока нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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