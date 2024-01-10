Zvezdanews: в центре Москвы поезд насмерть сбил трех человек. Видео

10 января 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Поезд сбил людей на станции «Рижская» в Москве, сообщает Zvezdanews Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поезд сбил трех человек на станции «Рижская» в центре Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Zvezdanews. Там уточнили, что сбитые не подают никаких признаков жизни. «Поезд сбил трех человек на станции МЦД „Рижская“ в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что люди не подают признаков жизни. Однако официальной информации на этот счет пока нет.

Поезд сбил трех человек на станции «Рижская» в центре Москвы. Об этом сообщает telegram-канал Zvezdanews. Там уточнили, что сбитые не подают никаких признаков жизни. «Поезд сбил трех человек на станции МЦД „Рижская“ в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что люди не подают признаков жизни. Однако официальной информации на этот счет пока нет.