В Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь

10 января 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Правоохранители сообщили о найденной мертвой экс-замгенпрокурора Украины Ольге Колинько Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тело бывшего замгенпрокурора Украины Ольги Колинько было найдено в Киеве. В соседней квартире был найден труп ее дочери Ярославы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». «Нашли мертвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько, а ее дочь Ярославу в квартире рядом», — сообщает издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Украины. На месте работают необходимые службы. Известно, что Ольга была тяжело больна, а дочь ухаживала за ней.

Тело бывшего замгенпрокурора Украины Ольги Колинько было найдено в Киеве. В соседней квартире был найден труп ее дочери Ярославы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». «Нашли мертвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько, а ее дочь Ярославу в квартире рядом», — сообщает издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Украины. На месте работают необходимые службы. Известно, что Ольга была тяжело больна, а дочь ухаживала за ней.