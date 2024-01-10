В Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора Колинько и ее дочь

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Правоохранители сообщили о найденной мертвой экс-замгенпрокурора Украины Ольге Колинько Фото:

Тело бывшего замгенпрокурора Украины Ольги Колинько было найдено в Киеве. В соседней квартире был найден труп ее дочери Ярославы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Нашли мертвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько, а ее дочь Ярославу в квартире рядом», — сообщает издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Украины. На месте работают необходимые службы. Известно, что Ольга была тяжело больна, а дочь ухаживала за ней.

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Тело бывшего замгенпрокурора Украины Ольги Колинько было найдено в Киеве. В соседней квартире был найден труп ее дочери Ярославы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». «Нашли мертвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько, а ее дочь Ярославу в квартире рядом», — сообщает издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Украины. На месте работают необходимые службы. Известно, что Ольга была тяжело больна, а дочь ухаживала за ней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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