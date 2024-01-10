ФАС возбудила дело из-за плагиата «Букваря»

11 января 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Дело возбуждено из-за нарушения закона «О защите конкуренции» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против ООО «Симбат» за плагиат «Букваря» Надежды Жуковой, выпуском которого занимается «Эксмо». Об этом рассказали в пресс-службе издательства. «Дело возбуждено по признакам нарушения пункта 2 статьи 14.6 федерального закона „О защите конкуренции“. ФАС создала комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», — передает РБК сообщение издательства. Вышеуказанная статья распространяется на отношения, связанные с защитой конкуренции. Сюда же относится предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Кроме того, незаконным считается копирование или имитация внешнего вида товара. Ранее писательница из Смоленской области подала иск с требованием запретить прокат сериала «Фандорин Азазель», который основан на романе Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Женщина обвинила автора в плагиате и просит взыскать с него один миллион рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против ООО «Симбат» за плагиат «Букваря» Надежды Жуковой, выпуском которого занимается «Эксмо». Об этом рассказали в пресс-службе издательства. «Дело возбуждено по признакам нарушения пункта 2 статьи 14.6 федерального закона „О защите конкуренции“. ФАС создала комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», — передает РБК сообщение издательства. Вышеуказанная статья распространяется на отношения, связанные с защитой конкуренции. Сюда же относится предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Кроме того, незаконным считается копирование или имитация внешнего вида товара. Ранее писательница из Смоленской области подала иск с требованием запретить прокат сериала «Фандорин Азазель», который основан на романе Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Женщина обвинила автора в плагиате и просит взыскать с него один миллион рублей.