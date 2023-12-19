Россиянка подала иск к Акунину о плагиате на один млн рублей

20 декабря 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

Истица требует с Акунина один млн рублей за нарушение авторских прав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», основанный на романе Бориса Акунина, которого включили в реестр террористов и экстремистов. Викентьева обвинила Акунина в плагиате и просит взыскать с него один млн рублей в качестве компенсации, передает пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук. «Таганский суд зарегистрировал гражданское дело по иску Татьяны Викентьевой к Григорию Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунин — прим. URA.RU) о защите авторских прав. Истица просит взыскать с ответчика прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере одного млн рублей», — Зульфию Гиринчук цитирует ТАСС. Дело оставлено без движения из-за повторной неявки Викентьевой на слушание. По мнению Викентьевой Акунин переработал ее пьесу «Дом смерти». В суд она обратилась после выхода на широкий экран мини-сериала по мотивам этого произведения. Акунина внесли в список террористов и экстремистов 18 декабря. На писателя заведено уголовное дело о распространении фейков и призывах к экстремистской деятельности. URA.RU разбиралось, запретят ли его книги и как накажут фанатов.

Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», основанный на романе Бориса Акунина, которого включили в реестр террористов и экстремистов. Викентьева обвинила Акунина в плагиате и просит взыскать с него один млн рублей в качестве компенсации, передает пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук. «Таганский суд зарегистрировал гражданское дело по иску Татьяны Викентьевой к Григорию Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунин — прим. URA.RU) о защите авторских прав. Истица просит взыскать с ответчика прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере одного млн рублей», — Зульфию Гиринчук цитирует ТАСС. Дело оставлено без движения из-за повторной неявки Викентьевой на слушание. По мнению Викентьевой Акунин переработал ее пьесу «Дом смерти». В суд она обратилась после выхода на широкий экран мини-сериала по мотивам этого произведения. Акунина внесли в список террористов и экстремистов 18 декабря. На писателя заведено уголовное дело о распространении фейков и призывах к экстремистской деятельности. URA.RU разбиралось, запретят ли его книги и как накажут фанатов.