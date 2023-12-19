19 декабря 2023

Россиянка подала иск к Акунину о плагиате на один млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илья Гаффнер, интервью. Екатеринбург, книги, история, акунин борис
Истица требует с Акунина один млн рублей за нарушение авторских прав Фото:

Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», основанный на романе Бориса Акунина, которого включили в реестр террористов и экстремистов. Викентьева обвинила Акунина в плагиате и просит взыскать с него один млн рублей в качестве компенсации, передает пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

«Таганский суд зарегистрировал гражданское дело по иску Татьяны Викентьевой к Григорию Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунин — прим. URA.RU) о защите авторских прав. Истица просит взыскать с ответчика прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере одного млн рублей», — Зульфию Гиринчук цитирует ТАСС. Дело оставлено без движения из-за повторной неявки Викентьевой на слушание.

По мнению Викентьевой Акунин переработал ее пьесу «Дом смерти». В суд она обратилась после выхода на широкий экран мини-сериала по мотивам этого произведения.

Акунина внесли в список террористов и экстремистов 18 декабря. На писателя заведено уголовное дело о распространении фейков и призывах к экстремистской деятельности. URA.RU разбиралось, запретят ли его книги и как накажут фанатов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», основанный на романе Бориса Акунина, которого включили в реестр террористов и экстремистов. Викентьева обвинила Акунина в плагиате и просит взыскать с него один млн рублей в качестве компенсации, передает пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук. «Таганский суд зарегистрировал гражданское дело по иску Татьяны Викентьевой к Григорию Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунин — прим. URA.RU) о защите авторских прав. Истица просит взыскать с ответчика прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере одного млн рублей», — Зульфию Гиринчук цитирует ТАСС. Дело оставлено без движения из-за повторной неявки Викентьевой на слушание. По мнению Викентьевой Акунин переработал ее пьесу «Дом смерти». В суд она обратилась после выхода на широкий экран мини-сериала по мотивам этого произведения. Акунина внесли в список террористов и экстремистов 18 декабря. На писателя заведено уголовное дело о распространении фейков и призывах к экстремистской деятельности. URA.RU разбиралось, запретят ли его книги и как накажут фанатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...