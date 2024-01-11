112: лидера «Левого фронта» Удальцова обвиняют в оправдании терроризма

Сергей Удальцов находится в СК после обысков
Против лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, который находится на допросе в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В отношении активиста возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ „Оправдание терроризма“ за пост в Telegram», — сообщает 112. Отмечается, что на данный момент Удальцов находится в СК.
Обыски у активиста прошли утром. С чем именно связаны обыски, официально неизвестно. До этого Удальцова остановили на Красной площади за развернутый красный флаг с логотипом движения. После этого он был задержан, передает телеканал 360.
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