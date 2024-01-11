Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском

Удальцов написал, что к нему в дверь ломится полиция
К координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову пришла полиция с обыском. Он заявил, что к нему ломятся в дверь.
«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — написал Удальцов в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Удальцова задержали в Москве во время акции памяти в связи со 144-й годовщиной со дня рождения Иосифа Сталина. По словам Удальцова, полиция заявила, что нельзя разворачивать красные флаги на Красной площади, передает телеканал 360.
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