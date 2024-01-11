Координатор «Левого фронта» Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском

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Митинг против передачи Курил Японии. Москва, удальцов сергей
Удальцов написал, что к нему в дверь ломится полиция Фото:

К координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову пришла полиция с обыском. Он заявил, что к нему ломятся в дверь.

«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — написал Удальцов в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Удальцова задержали в Москве во время акции памяти в связи со 144-й годовщиной со дня рождения Иосифа Сталина. По словам Удальцова, полиция заявила, что нельзя разворачивать красные флаги на Красной площади, передает телеканал 360.

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К координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову пришла полиция с обыском. Он заявил, что к нему ломятся в дверь. «Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — написал Удальцов в telegram-канале. Ранее сообщалось, что Удальцова задержали в Москве во время акции памяти в связи со 144-й годовщиной со дня рождения Иосифа Сталина. По словам Удальцова, полиция заявила, что нельзя разворачивать красные флаги на Красной площади, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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