Умер один из фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный»

112: в «Матросской тишине» умер Сергей Волкодав
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
В «Матросской тишине» ушел из жизни Сергей Волкодав, пишет 112 Фото:

В «Матросской тишине» скончался один из главных участников дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» — бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В „Матросской тишине“ умер Сергей Волкодав», — пишет telegram-канал 112. Там добавили, что ему было предъявлено обвинение в краже около миллиарда рублей, связанных с государственными контрактами. Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». В 11 утра 11 января обвиняемый скончался, передали в telegram- канале.

Сергею Волкодаву было предъявлено обвинение в хищении около одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом. Сергей Волкодав был допрошен по этому делу 24 мая 2022 года, но не признал свою причастность к преступлению.

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В «Матросской тишине» скончался один из главных участников дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» — бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В „Матросской тишине“ умер Сергей Волкодав», — пишет telegram-канал 112. Там добавили, что ему было предъявлено обвинение в краже около миллиарда рублей, связанных с государственными контрактами. Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». В 11 утра 11 января обвиняемый скончался, передали в telegram- канале. Сергею Волкодаву было предъявлено обвинение в хищении около одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом. Сергей Волкодав был допрошен по этому делу 24 мая 2022 года, но не признал свою причастность к преступлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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