Умер один из фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный»

112: в «Матросской тишине» умер Сергей Волкодав

11 января 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

В «Матросской тишине» ушел из жизни Сергей Волкодав, пишет 112 Фото: Анна Майорова © URA.RU В «Матросской тишине» скончался один из главных участников дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» — бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В „Матросской тишине“ умер Сергей Волкодав», — пишет telegram-канал 112. Там добавили, что ему было предъявлено обвинение в краже около миллиарда рублей, связанных с государственными контрактами. Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». В 11 утра 11 января обвиняемый скончался, передали в telegram- канале. Сергею Волкодаву было предъявлено обвинение в хищении около одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом. Сергей Волкодав был допрошен по этому делу 24 мая 2022 года, но не признал свою причастность к преступлению.

В «Матросской тишине» скончался один из главных участников дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» — бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В „Матросской тишине“ умер Сергей Волкодав», — пишет telegram-канал 112. Там добавили, что ему было предъявлено обвинение в краже около миллиарда рублей, связанных с государственными контрактами. Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». В 11 утра 11 января обвиняемый скончался, передали в telegram- канале. Сергею Волкодаву было предъявлено обвинение в хищении около одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом. Сергей Волкодав был допрошен по этому делу 24 мая 2022 года, но не признал свою причастность к преступлению.