Бизнесмена Волкодава обвинили в крупной афере при контракте с Минпромторгом

19 сентября 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Задержать Волкодава удалось только 25 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшего гендиректора АО «Цветлит» Сергея Волкодава обвиняют в хищении 1 млрд рублей. Следствие считает, что бизнесмен украл средства при исполнении госконтрактов, заключенных с Министерством промышленности и торговли РФ. «Экс-гендиректору АО „Цветлит“ Сергею Волкодаву инкриминируется хищение порядка 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом», — передает « Коммерсант » со ссылкой на материалы уголовного дела. Сергей Волкодав был допрошен по этому делу 24 мая 2022 года. Свою причастность к преступлению он не признал. Ранее 21 марта следствие взяло с бизнесмена подписку о невыезде, а 9 июня этого года было вынесено постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого по трем эпизодам с ФГУП «ГУ „Инстрой“». Однако предъявить обвинение лично Волкодаву не удалось — его не было дома. Предприниматель был объявлен в розыск. Задержать бизнесмена удалось только 25 августа. Бывшего гендиректора АО «Цветлит» арестовали. Следователи возбудили уголовное о мошенничестве в особо крупном размере в еще 2013 году. Согласно материалам дела, Волкодав получал деньги от Минпромторга, создавал видимость выполнения контракта, а средства направлял на счета подконтрольных фирм. Размер ущерба составил 786 млн рублей.

Бывшего гендиректора АО «Цветлит» Сергея Волкодава обвиняют в хищении 1 млрд рублей. Следствие считает, что бизнесмен украл средства при исполнении госконтрактов, заключенных с Министерством промышленности и торговли РФ. «Экс-гендиректору АО „Цветлит“ Сергею Волкодаву инкриминируется хищение порядка 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом», — передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы уголовного дела. Сергей Волкодав был допрошен по этому делу 24 мая 2022 года. Свою причастность к преступлению он не признал. Ранее 21 марта следствие взяло с бизнесмена подписку о невыезде, а 9 июня этого года было вынесено постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого по трем эпизодам с ФГУП «ГУ „Инстрой“». Однако предъявить обвинение лично Волкодаву не удалось — его не было дома. Предприниматель был объявлен в розыск. Задержать бизнесмена удалось только 25 августа. Бывшего гендиректора АО «Цветлит» арестовали. Следователи возбудили уголовное о мошенничестве в особо крупном размере в еще 2013 году. Согласно материалам дела, Волкодав получал деньги от Минпромторга, создавал видимость выполнения контракта, а средства направлял на счета подконтрольных фирм. Размер ущерба составил 786 млн рублей.