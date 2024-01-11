Главный поставщик Минобороны Украины проходит по делу о масштабных хищениях

11 января 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Имущество Игоря Гринкевича арестовано в рамках дела о хищениях в Минобороны Украины, сообщает РБК-Украина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Имущество бизнесмена Игоря Гринкевича арестовано в рамках расследования о масштабных хищениях средств, предназначенных для нужд военных. По информации украинских СМИ, Гринкевич носит статус одного из самых крупных поставщиков Минобороны Украины. «Имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича арестовано в рамках дела о масштабных хищениях денег на нужды военных», — сообщает агентство РБК-Украина. Там добавили, что, согласно местным СМИ, Гринкевич был одним из главных поставщиков Министерства обороны Украины. Проведены обыски в доме и на рабочем месте бизнесмена, а также у руководителей и в офисах компаний, находящихся под его контролем. В результате расследования выявлено, что весь товар, поставленный компаниями Игоря Гринкевича в 2023 году, не соответствует требованиям качества и не может быть использован в украинской армии. Государственное бюро расследований Украины несколько месяцев назад начало расследование в связи с коррупцией при закупке одежды и нижнего белья для вооруженных сил. Согласно следствию, компании, связанные с Гринкевичем, выиграли тендеры на общую сумму 39,3 миллиона долларов, но выяснилось, что они были зарегистрированы как строительные и не имели необходимой производственной и складской базы для выполнения поставок, заключили в агентстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Имущество бизнесмена Игоря Гринкевича арестовано в рамках расследования о масштабных хищениях средств, предназначенных для нужд военных. По информации украинских СМИ, Гринкевич носит статус одного из самых крупных поставщиков Минобороны Украины. «Имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича арестовано в рамках дела о масштабных хищениях денег на нужды военных», — сообщает агентство РБК-Украина. Там добавили, что, согласно местным СМИ, Гринкевич был одним из главных поставщиков Министерства обороны Украины. Проведены обыски в доме и на рабочем месте бизнесмена, а также у руководителей и в офисах компаний, находящихся под его контролем. В результате расследования выявлено, что весь товар, поставленный компаниями Игоря Гринкевича в 2023 году, не соответствует требованиям качества и не может быть использован в украинской армии. Государственное бюро расследований Украины несколько месяцев назад начало расследование в связи с коррупцией при закупке одежды и нижнего белья для вооруженных сил. Согласно следствию, компании, связанные с Гринкевичем, выиграли тендеры на общую сумму 39,3 миллиона долларов, но выяснилось, что они были зарегистрированы как строительные и не имели необходимой производственной и складской базы для выполнения поставок, заключили в агентстве.