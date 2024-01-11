Главный поставщик Минобороны Украины проходит по делу о масштабных хищениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Имущество Игоря Гринкевича арестовано в рамках дела о хищениях в Минобороны Украины, сообщает РБК-Украина Фото:

Имущество бизнесмена Игоря Гринкевича арестовано в рамках расследования о масштабных хищениях средств, предназначенных для нужд военных. По информации украинских СМИ, Гринкевич носит статус одного из самых крупных поставщиков Минобороны Украины.

«Имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича арестовано в рамках дела о масштабных хищениях денег на нужды военных», — сообщает агентство РБК-Украина. Там добавили, что, согласно местным СМИ, Гринкевич был одним из главных поставщиков Министерства обороны Украины. Проведены обыски в доме и на рабочем месте бизнесмена, а также у руководителей и в офисах компаний, находящихся под его контролем.

В результате расследования выявлено, что весь товар, поставленный компаниями Игоря Гринкевича в 2023 году, не соответствует требованиям качества и не может быть использован в украинской армии. Государственное бюро расследований Украины несколько месяцев назад начало расследование в связи с коррупцией при закупке одежды и нижнего белья для вооруженных сил. Согласно следствию, компании, связанные с Гринкевичем, выиграли тендеры на общую сумму 39,3 миллиона долларов, но выяснилось, что они были зарегистрированы как строительные и не имели необходимой производственной и складской базы для выполнения поставок, заключили в агентстве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Имущество бизнесмена Игоря Гринкевича арестовано в рамках расследования о масштабных хищениях средств, предназначенных для нужд военных. По информации украинских СМИ, Гринкевич носит статус одного из самых крупных поставщиков Минобороны Украины. «Имущество львовского бизнесмена Игоря Гринкевича арестовано в рамках дела о масштабных хищениях денег на нужды военных», — сообщает агентство РБК-Украина. Там добавили, что, согласно местным СМИ, Гринкевич был одним из главных поставщиков Министерства обороны Украины. Проведены обыски в доме и на рабочем месте бизнесмена, а также у руководителей и в офисах компаний, находящихся под его контролем. В результате расследования выявлено, что весь товар, поставленный компаниями Игоря Гринкевича в 2023 году, не соответствует требованиям качества и не может быть использован в украинской армии. Государственное бюро расследований Украины несколько месяцев назад начало расследование в связи с коррупцией при закупке одежды и нижнего белья для вооруженных сил. Согласно следствию, компании, связанные с Гринкевичем, выиграли тендеры на общую сумму 39,3 миллиона долларов, но выяснилось, что они были зарегистрированы как строительные и не имели необходимой производственной и складской базы для выполнения поставок, заключили в агентстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...