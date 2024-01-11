Курганская администрация начала подготовку к Крещению

12 января 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Крещенские купания будут организованы на Голубых озерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана обсудила подготовку к Крещению на собрании. На совещании поднимались вопросы обеспечения безопасности в период купаний, расчистки территории, организации пунктов обогрева и другие, сообщили в пресс-службе мэрии. В 2024 году купель будет размещена на Голубых озерах. «На совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности курганцев во время проведения крещенских купаний, расчистки территории под автомобили, организации пунктов обогрева и переодевания и другие. Купания планируется организовать на Голубых озерах совместно с клубом закаливания „Зауральские моржи -45“», — сообщили в telegram-канале администрации. Также рядом с купелью будет размещаться Иордань — прорубь в виде креста для набора крещенской воды. Для того чтобы курганцы могли согреться, мэрия планирует организовать торговлю горячим чаем и булочками — эта задача возложена на департамент экономразвития. Участие в совещании приняли врио главы города Анастасия Аргышева, руководители «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» и «КурганЛес», а также директора департаментов. За безопасностью будут следить сотрудники МЧС, полиции и городского ГИБДД. Во время Рождественских Святок, которые длятся с 7 по 19 января, нельзя проводить генеральную уборку в доме, заниматься рукоделием, охотой и рыбалкой, а также ссориться с родными и близкими. Считается, что бракосочетание и помолвка могут привести к неудачному супружеству, а займы — к финансовым трудностям. В период Святок следует ходить в гости с подарками для процветания, совершать добрые дела для года без нужды и находиться в позитивном настроении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Кургана обсудила подготовку к Крещению на собрании. На совещании поднимались вопросы обеспечения безопасности в период купаний, расчистки территории, организации пунктов обогрева и другие, сообщили в пресс-службе мэрии. В 2024 году купель будет размещена на Голубых озерах. «На совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности курганцев во время проведения крещенских купаний, расчистки территории под автомобили, организации пунктов обогрева и переодевания и другие. Купания планируется организовать на Голубых озерах совместно с клубом закаливания „Зауральские моржи -45“», — сообщили в telegram-канале администрации. Также рядом с купелью будет размещаться Иордань — прорубь в виде креста для набора крещенской воды. Для того чтобы курганцы могли согреться, мэрия планирует организовать торговлю горячим чаем и булочками — эта задача возложена на департамент экономразвития. Участие в совещании приняли врио главы города Анастасия Аргышева, руководители «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» и «КурганЛес», а также директора департаментов. За безопасностью будут следить сотрудники МЧС, полиции и городского ГИБДД. Во время Рождественских Святок, которые длятся с 7 по 19 января, нельзя проводить генеральную уборку в доме, заниматься рукоделием, охотой и рыбалкой, а также ссориться с родными и близкими. Считается, что бракосочетание и помолвка могут привести к неудачному супружеству, а займы — к финансовым трудностям. В период Святок следует ходить в гости с подарками для процветания, совершать добрые дела для года без нужды и находиться в позитивном настроении.