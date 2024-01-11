Аккаунт мэра Нового Уренгоя пользуется популярностью у мошенников

Глава Нового Уренгоя Воронов предупредил земляков о фейковом аккаунте в соцсетях

12 января 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов предупредил горожан о создании аккаунта-дублера мошенниками Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов предупредил горожан о создании мошенниками дубликата личного telegram-аккаунта. Злоумышленники уже не первый раз пытаются обмануть новоуренгойцев от его лица, сообщил Воронов. «Вновь активизировались мошенники и создали дубль моего личного аккаунта в Telegram. Прошу не отвечать, не переходить ни по каким ссылкам из переписки с фейком, сразу блокировать и жаловаться на нарушение», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале. Мошенники уже создавали фейковые аккаунты от лица главы Нового Уренгоя. Еще в ноябре 2023 года к жителям газовой столицы стали поступать в личные сообщения подозрительные послания. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.

Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов предупредил горожан о создании мошенниками дубликата личного telegram-аккаунта. Злоумышленники уже не первый раз пытаются обмануть новоуренгойцев от его лица, сообщил Воронов. «Вновь активизировались мошенники и создали дубль моего личного аккаунта в Telegram. Прошу не отвечать, не переходить ни по каким ссылкам из переписки с фейком, сразу блокировать и жаловаться на нарушение», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале. Мошенники уже создавали фейковые аккаунты от лица главы Нового Уренгоя. Еще в ноябре 2023 года к жителям газовой столицы стали поступать в личные сообщения подозрительные послания. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.