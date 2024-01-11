11 января 2024

Аккаунт мэра Нового Уренгоя пользуется популярностью у мошенников

Глава Нового Уренгоя Воронов предупредил земляков о фейковом аккаунте в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов предупредил горожан о создании аккаунта-дублера мошенниками Фото:

Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов предупредил горожан о создании мошенниками дубликата личного telegram-аккаунта. Злоумышленники уже не первый раз пытаются обмануть новоуренгойцев от его лица, сообщил Воронов.

«Вновь активизировались мошенники и создали дубль моего личного аккаунта в Telegram. Прошу не отвечать, не переходить ни по каким ссылкам из переписки с фейком, сразу блокировать и жаловаться на нарушение», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале.

Мошенники уже создавали фейковые аккаунты от лица главы Нового Уренгоя. Еще в ноябре 2023 года к жителям газовой столицы стали поступать в личные сообщения подозрительные послания. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов предупредил горожан о создании мошенниками дубликата личного telegram-аккаунта. Злоумышленники уже не первый раз пытаются обмануть новоуренгойцев от его лица, сообщил Воронов. «Вновь активизировались мошенники и создали дубль моего личного аккаунта в Telegram. Прошу не отвечать, не переходить ни по каким ссылкам из переписки с фейком, сразу блокировать и жаловаться на нарушение», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале. Мошенники уже создавали фейковые аккаунты от лица главы Нового Уренгоя. Еще в ноябре 2023 года к жителям газовой столицы стали поступать в личные сообщения подозрительные послания. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...