Аккаунт мэра Нового Уренгоя пользуется популярностью у мошенников

Глава администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов предупредил горожан о создании мошенниками дубликата личного telegram-аккаунта. Злоумышленники уже не первый раз пытаются обмануть новоуренгойцев от его лица, сообщил Воронов.
«Вновь активизировались мошенники и создали дубль моего личного аккаунта в Telegram. Прошу не отвечать, не переходить ни по каким ссылкам из переписки с фейком, сразу блокировать и жаловаться на нарушение», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале.
Мошенники уже создавали фейковые аккаунты от лица главы Нового Уренгоя. Еще в ноябре 2023 года к жителям газовой столицы стали поступать в личные сообщения подозрительные послания. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.
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