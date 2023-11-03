Мошенники вновь создали telegram-канал от лица главы Нового Уренгоя

Мошенники от лица мэра Нового Уренгоя пишут ямальцам с просьбами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, что мошенники вновь от его лица создали telegram-канал для общения с ямальцами. Неизвестные люди пишут в личные сообщения с различными просьбами. Об этом сообщил глава города в своем telegram-канале.

«Добрый день, жители Нового Уренгоя! Еще раз хочу поздравить вас всех с Днем народного единства. К сожалению, хочу сообщить не совсем приятную новость. Мне стала поступать информация от вас, что создан дубль моего канала. К некоторым людям в личку стали обращаться от моего имени с различными просьбами. Напомню, что telegram-канал „Воронов“ — это единственный мой официальный канал. В нем я делюсь новостями работы, а также отвечаю на ваши вопросы», — рассказал глава города в своем telegram-канале.

Также мэр Нового Уренгоя уточнил, что он никогда не обращается к жителям города в личных сообщениях. Воронов попросил не вступать в переписку с мошенниками, если они напишут, и не переходить по ссылкам.

Ранее в ЯНАО telegram-мошенники создали ложный аккаунт с фотографией первого замгубернатора Ирины Новоселовой. Они от ее имени рассылали сообщения членам регионального правительства. Неизвестные предупреждали адресатов сообщений, что им скоро поступит звонок с инструкциями. Новоселова попросила ямальцев не сообщать конфиденциальную информацию, платежные реквизиты и номера счетов.