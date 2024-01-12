12 января 2024

В Нижневартовске тренера заподозрили в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дацюк-арены. Екатеринбург, раздевалка, хоккей
В сети всплыла пикантная переписка тренера с юными спортсменками Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) тренера юношеской женской хоккейной команды обвинили в домогательствах к своим подопечным. В соцсети всплыла переписка одной из спортсменок со своим наставником.

«В сети всплыли скриншоты пикантной переписки одной из юных хоккеисток Нижневартовска со своим тренером. Разница в возрасте у них, судя по переписке, 10 лет и это никак не смущает тренера», — сообщают в сообществе «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях подписчики подтверждают информацию из поста и делятся, что аналогичную переписку тренер вел и с другими несовершеннолетними девушками. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что по данному факту начата проверка. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.

В начале 2023 года был вынесен приговор учителю физкультуры нижневартовской школы №21 Флюру Галимову. Он получил восемь с половиной лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам. С 2015 по 2020 год Галимов неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные действия сексуального характера в отношении учениц.

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В Нижневартовске (ХМАО) тренера юношеской женской хоккейной команды обвинили в домогательствах к своим подопечным. В соцсети всплыла переписка одной из спортсменок со своим наставником. «В сети всплыли скриншоты пикантной переписки одной из юных хоккеисток Нижневартовска со своим тренером. Разница в возрасте у них, судя по переписке, 10 лет и это никак не смущает тренера», — сообщают в сообществе «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях подписчики подтверждают информацию из поста и делятся, что аналогичную переписку тренер вел и с другими несовершеннолетними девушками. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что по данному факту начата проверка. По ее итогам будут приняты соответствующие меры. В начале 2023 года был вынесен приговор учителю физкультуры нижневартовской школы №21 Флюру Галимову. Он получил восемь с половиной лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам. С 2015 по 2020 год Галимов неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные действия сексуального характера в отношении учениц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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