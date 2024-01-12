В Нижневартовске тренера заподозрили в педофилии

В Нижневартовске (ХМАО) тренера юношеской женской хоккейной команды обвинили в домогательствах к своим подопечным. В соцсети всплыла переписка одной из спортсменок со своим наставником.
«В сети всплыли скриншоты пикантной переписки одной из юных хоккеисток Нижневартовска со своим тренером. Разница в возрасте у них, судя по переписке, 10 лет и это никак не смущает тренера», — сообщают в сообществе «Типичный краб Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях подписчики подтверждают информацию из поста и делятся, что аналогичную переписку тренер вел и с другими несовершеннолетними девушками. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что по данному факту начата проверка. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.
В начале 2023 года был вынесен приговор учителю физкультуры нижневартовской школы №21 Флюру Галимову. Он получил восемь с половиной лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам. С 2015 по 2020 год Галимов неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные действия сексуального характера в отношении учениц.
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