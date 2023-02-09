Учитель-педофил из ХМАО получил срок за домогательства к школьницам

10 февраля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО бывший учитель физкультуры нижневартовской школы №21 Флюр Галимов получил 8 с половиной лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам. Об этом URA.RU сообщи в суде Нижневартовска. «В 10 часов утра началось судебное заседание. После окончания разбирательства судья вынесла вердикт. Обвиняемый приговорен к 8 годам и 6 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в суде. Помимо этого, Галимову запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 12 лет. Под стражу его взяли в зале суда после вынесения приговора. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске учителя физкультуры подозревают в педофилии. Следователи СК выяснили, что, являясь учителем физической культуры, Галимов с 2015 по 2020 год неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные действия сексуального характера в отношении учениц.

В ХМАО бывший учитель физкультуры нижневартовской школы №21 Флюр Галимов получил 8 с половиной лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам. Об этом URA.RU сообщи в суде Нижневартовска. «В 10 часов утра началось судебное заседание. После окончания разбирательства судья вынесла вердикт. Обвиняемый приговорен к 8 годам и 6 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в суде. Помимо этого, Галимову запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 12 лет. Под стражу его взяли в зале суда после вынесения приговора. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске учителя физкультуры подозревают в педофилии. Следователи СК выяснили, что, являясь учителем физической культуры, Галимов с 2015 по 2020 год неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные действия сексуального характера в отношении учениц.