09 февраля 2023

Учитель-педофил из ХМАО получил срок за домогательства к школьницам

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Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото:

В ХМАО бывший учитель физкультуры нижневартовской школы №21 Флюр Галимов получил 8 с половиной лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам. Об этом URA.RU сообщи в суде Нижневартовска.

«В 10 часов утра началось судебное заседание. После окончания разбирательства судья вынесла вердикт. Обвиняемый приговорен к 8 годам и 6 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Помимо этого, Галимову запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 12 лет. Под стражу его взяли в зале суда после вынесения приговора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске учителя физкультуры подозревают в педофилии. Следователи СК выяснили, что, являясь учителем физической культуры, Галимов с 2015 по 2020 год неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные действия сексуального характера в отношении учениц.

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В ХМАО бывший учитель физкультуры нижневартовской школы №21 Флюр Галимов получил 8 с половиной лет строгого режима за сексуальные домогательства к школьницам. Об этом URA.RU сообщи в суде Нижневартовска. «В 10 часов утра началось судебное заседание. После окончания разбирательства судья вынесла вердикт. Обвиняемый приговорен к 8 годам и 6 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в суде. Помимо этого, Галимову запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение 12 лет. Под стражу его взяли в зале суда после вынесения приговора. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске учителя физкультуры подозревают в педофилии. Следователи СК выяснили, что, являясь учителем физической культуры, Галимов с 2015 по 2020 год неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные действия сексуального характера в отношении учениц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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