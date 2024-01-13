Shot: звезда советских комедий Наталья Селезнева экстренно обратилась к медикам

Народная артистка РФ, актриса советских комедий Наталья Селезнева экстренно обратилась ко врачам из-за ковидных осложнений. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, риска развития пневмонии нет.
«Народная артистка РФ обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель», — говорится в сообщении. По данным канала, медики выявили диагноз острой инфекции дыхательных путей.
Отмечается, что сейчас Селезнева лечится амбулаторно. Она пропивает противовирусные препараты. По данным канала, риск развития пневмонии отсутствует.
Наталья Селезнева снималась в таких комедиях как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Страна хороших деточек». Народной артистке на данный момент 78 лет. Ранее Селезнева жаловалась на сильные боли в ногах, передают «
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