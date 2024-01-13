Shot: звезда советских комедий Наталья Селезнева экстренно обратилась к медикам

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Наталья Селезнева лечится амбулаторно Фото:

Народная артистка РФ, актриса советских комедий Наталья Селезнева экстренно обратилась ко врачам из-за ковидных осложнений. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, риска развития пневмонии нет.

«Народная артистка РФ обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель», — говорится в сообщении. По данным канала, медики выявили диагноз острой инфекции дыхательных путей.

Отмечается, что сейчас Селезнева лечится амбулаторно. Она пропивает противовирусные препараты. По данным канала, риск развития пневмонии отсутствует.

Наталья Селезнева снималась в таких комедиях как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Страна хороших деточек». Народной артистке на данный момент 78 лет. Ранее Селезнева жаловалась на сильные боли в ногах, передают «Дни.ру».

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Народная артистка РФ, актриса советских комедий Наталья Селезнева экстренно обратилась ко врачам из-за ковидных осложнений. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, риска развития пневмонии нет. «Народная артистка РФ обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель», — говорится в сообщении. По данным канала, медики выявили диагноз острой инфекции дыхательных путей. Отмечается, что сейчас Селезнева лечится амбулаторно. Она пропивает противовирусные препараты. По данным канала, риск развития пневмонии отсутствует. Наталья Селезнева снималась в таких комедиях как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Страна хороших деточек». Народной артистке на данный момент 78 лет. Ранее Селезнева жаловалась на сильные боли в ногах, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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