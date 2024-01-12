Курганские врачи устроили корпоратив в лесном лагере

13 января 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Курганские врачи встречают старый новый год в лесном лагере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На старый новый год курганские медики решили провести корпоративное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» в селе Тагильское Каргапольского округа. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «В лагерь прибыли 600 сотрудников курганских медучреждений и членов их семей. В течении двух дней в неформальной обстановке они будут знакомиться друг с другом, участвовать в различных творческих и спортивных мероприятиях», — говорится в посте. Корпоратив открыла приветственным словом замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кириллова. Глава депздрава Алексей Сигидаев пожелал медикам хорошо отдохнуть и проявить командный дух на соревнованиях по стрельбе и лыжных гонках. Ранее в Курганской области после скандальных увольнений врачей для медиков был организован корпоратив на базе оздоровительного лагеря «Янтарный». Поднять командный дух врачей на спортивном отдыхе с кострами и палатками помогал лично губернатор Вадим Шумков.

На старый новый год курганские медики решили провести корпоративное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» в селе Тагильское Каргапольского округа. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «В лагерь прибыли 600 сотрудников курганских медучреждений и членов их семей. В течении двух дней в неформальной обстановке они будут знакомиться друг с другом, участвовать в различных творческих и спортивных мероприятиях», — говорится в посте. Корпоратив открыла приветственным словом замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кириллова. Глава депздрава Алексей Сигидаев пожелал медикам хорошо отдохнуть и проявить командный дух на соревнованиях по стрельбе и лыжных гонках. Ранее в Курганской области после скандальных увольнений врачей для медиков был организован корпоратив на базе оздоровительного лагеря «Янтарный». Поднять командный дух врачей на спортивном отдыхе с кострами и палатками помогал лично губернатор Вадим Шумков.