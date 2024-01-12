Курганские врачи устроили корпоратив в лесном лагере

На старый новый год курганские медики решили провести корпоративное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» в селе Тагильское Каргапольского округа. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале правительства Курганской области.
«В лагерь прибыли 600 сотрудников курганских медучреждений и членов их семей. В течении двух дней в неформальной обстановке они будут знакомиться друг с другом, участвовать в различных творческих и спортивных мероприятиях», — говорится в посте.
Корпоратив открыла приветственным словом замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кириллова. Глава депздрава Алексей Сигидаев пожелал медикам хорошо отдохнуть и проявить командный дух на соревнованиях по стрельбе и лыжных гонках.
Ранее в Курганской области после скандальных увольнений врачей для медиков был организован корпоратив на базе оздоровительного лагеря «Янтарный». Поднять командный дух врачей на спортивном отдыхе с кострами и палатками помогал лично губернатор Вадим Шумков.
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