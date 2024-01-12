12 января 2024

Курганские врачи устроили корпоратив в лесном лагере

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, зима, коттедж, дом в лесу
Курганские врачи встречают старый новый год в лесном лагере Фото:

На старый новый год курганские медики решили провести корпоративное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» в селе Тагильское Каргапольского округа. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«В лагерь прибыли 600 сотрудников курганских медучреждений и членов их семей. В течении двух дней в неформальной обстановке они будут знакомиться друг с другом, участвовать в различных творческих и спортивных мероприятиях», — говорится в посте.

Корпоратив открыла приветственным словом замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кириллова. Глава депздрава Алексей Сигидаев пожелал медикам хорошо отдохнуть и проявить командный дух на соревнованиях по стрельбе и лыжных гонках.

Ранее в Курганской области после скандальных увольнений врачей для медиков был организован корпоратив на базе оздоровительного лагеря «Янтарный». Поднять командный дух врачей на спортивном отдыхе с кострами и палатками помогал лично губернатор Вадим Шумков.

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На старый новый год курганские медики решили провести корпоративное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Лесная республика» в селе Тагильское Каргапольского округа. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «В лагерь прибыли 600 сотрудников курганских медучреждений и членов их семей. В течении двух дней в неформальной обстановке они будут знакомиться друг с другом, участвовать в различных творческих и спортивных мероприятиях», — говорится в посте. Корпоратив открыла приветственным словом замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кириллова. Глава депздрава Алексей Сигидаев пожелал медикам хорошо отдохнуть и проявить командный дух на соревнованиях по стрельбе и лыжных гонках. Ранее в Курганской области после скандальных увольнений врачей для медиков был организован корпоратив на базе оздоровительного лагеря «Янтарный». Поднять командный дух врачей на спортивном отдыхе с кострами и палатками помогал лично губернатор Вадим Шумков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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