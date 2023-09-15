15 сентября 2023

На фоне скандалов в медицине губернатор Шумков устроил врачам тимбилдинг. Фото

Курганские медики провели корпоратив в лагере «Янтарный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, палатка, туризм
Курганские медики провели корпоратив на природе Фото:

В Курганской области после скандальных увольнений врачей для медиков организовали корпоратив на базе оздоровительного лагеря «Янтарный». Поднять командный дух медработников на спортивном отдыхе с кострами и палатками помогал лично губернатор Вадим Шумков. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«В программе слета для медработников и членов их семей были — „капустник“, конкурс медицинской песни, соревнования по перетягиванию каната и прохождению полосы препятствий, волейбол, футбол, кросс. Награды победителям вручили губернатор Вадим Шумков и директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев», — говорится в сообщении.

По словам организаторов тимбилдинга, медики с 15 по 17 сентября не только отдохнули вместе с коллегами и своими семьями, но и смогли лучше познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, сплотиться, участвуя в различных творческих и спортивных мероприятиях. «Мероприятие масштабное и очень интересное. Появилось много новых лиц, знакомятся, общаются, делятся опытом, развивают командных дух», — так охарактеризовал корпоратив глава депздрава Сигидаев.

Ранее из Курганской областной больницы уволились врачи отец и сын Руденко. В медицинской среде региона пошли разговоры о конфликтах между руководителем депздрава и медиками.

Курганские медики провели выходные на корпоративе, чтобы поднять командный дух
Курганские медики провели выходные на корпоративе, чтобы поднять командный дух
Фото:
Корпоратив курганских медработников в оздоровительном лагере "Янтарный"
Корпоратив курганских медработников в оздоровительном лагере «Янтарный»
Фото:
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В Курганской области после скандальных увольнений врачей для медиков организовали корпоратив на базе оздоровительного лагеря «Янтарный». Поднять командный дух медработников на спортивном отдыхе с кострами и палатками помогал лично губернатор Вадим Шумков. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «В программе слета для медработников и членов их семей были — „капустник“, конкурс медицинской песни, соревнования по перетягиванию каната и прохождению полосы препятствий, волейбол, футбол, кросс. Награды победителям вручили губернатор Вадим Шумков и директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев», — говорится в сообщении. По словам организаторов тимбилдинга, медики с 15 по 17 сентября не только отдохнули вместе с коллегами и своими семьями, но и смогли лучше познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, сплотиться, участвуя в различных творческих и спортивных мероприятиях. «Мероприятие масштабное и очень интересное. Появилось много новых лиц, знакомятся, общаются, делятся опытом, развивают командных дух», — так охарактеризовал корпоратив глава депздрава Сигидаев. Ранее из Курганской областной больницы уволились врачи отец и сын Руденко. В медицинской среде региона пошли разговоры о конфликтах между руководителем депздрава и медиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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