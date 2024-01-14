Песков рассказал о трогательной особенности Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин запоминает все свои обещания. По его словам, Путин хранит все личные письма, которые ему отправляют.
«Во-первых, он (Владимир Путин — прим. URA.RU) запоминает все свои обещания. Он неоднократно рассказывал, как относится к личным письмам, как он бережно их хранит до тех пор, пока не обработает их» — заявил Песков в беседе с Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале журналиста. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин запоминает все планы, которые он с кем-то строил, и сам назначает время для встреч.
Ранее, 4 ноября, президент РФ пообщался с мальчиком, чей отец погиб в первые дни спецоперации на Украине. Путин пообещал ему, что в будущем еще поговорит с ним, и сдержал свое слово.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин запоминает все свои обещания. По его словам, Путин хранит все личные письма, которые ему отправляют. «Во-первых, он (Владимир Путин — прим. URA.RU) запоминает все свои обещания. Он неоднократно рассказывал, как относится к личным письмам, как он бережно их хранит до тех пор, пока не обработает их» — заявил Песков в беседе с Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале журналиста. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин запоминает все планы, которые он с кем-то строил, и сам назначает время для встреч. Ранее, 4 ноября, президент РФ пообщался с мальчиком, чей отец погиб в первые дни спецоперации на Украине. Путин пообещал ему, что в будущем еще поговорит с ним, и сдержал свое слово.