Путин выслушал историю мальчика, чей отец погиб в начале СВО. Видео

04 ноября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин лично поговорил с мальчиком-кадетом, чей отец погиб на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пообщался с мальчиком, чей отец погиб в первые дни с начала спецоперации на Украине. Мальчик учится в Московском президентском кадетском училище им. Шолохова и мечтает стать таким же, как его папа. «Я хотел стать, как мой папа, который погиб 27 февраля 2022 года на Украине при исполнении воинских обязанностей», — поделился мальчик с российским президентом. Трансляцию со встречи проводил телеканал «Россия 24». Владимир Путин приобнял парня и пообещал, что в будущем еще поговорит с ним. Глава поинтересовался у кадета, нравится ли тому учиться. Мальчик ответил положительно. Также он рассказал о своем младшем брате. Владимир Путин не впервые общается с детьми. Например, в декабре прошлого года он позвонил девочке из Запорожья, открытку которой вытянул в ходе акции «Елка желаний».

Президент РФ Владимир Путин пообщался с мальчиком, чей отец погиб в первые дни с начала спецоперации на Украине. Мальчик учится в Московском президентском кадетском училище им. Шолохова и мечтает стать таким же, как его папа. «Я хотел стать, как мой папа, который погиб 27 февраля 2022 года на Украине при исполнении воинских обязанностей», — поделился мальчик с российским президентом. Трансляцию со встречи проводил телеканал «Россия 24». Владимир Путин приобнял парня и пообещал, что в будущем еще поговорит с ним. Глава поинтересовался у кадета, нравится ли тому учиться. Мальчик ответил положительно. Также он рассказал о своем младшем брате. Владимир Путин не впервые общается с детьми. Например, в декабре прошлого года он позвонил девочке из Запорожья, открытку которой вытянул в ходе акции «Елка желаний».