Путин выслушал историю мальчика, чей отец погиб в начале СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин лично поговорил с мальчиком-кадетом, чей отец погиб на СВО Фото:

Президент РФ Владимир Путин пообщался с мальчиком, чей отец погиб в первые дни с начала спецоперации на Украине. Мальчик учится в Московском президентском кадетском училище им. Шолохова и мечтает стать таким же, как его папа.

«Я хотел стать, как мой папа, который погиб 27 февраля 2022 года на Украине при исполнении воинских обязанностей», — поделился мальчик с российским президентом. Трансляцию со встречи проводил телеканал «Россия 24». Владимир Путин приобнял парня и пообещал, что в будущем еще поговорит с ним. Глава поинтересовался у кадета, нравится ли тому учиться. Мальчик ответил положительно. Также он рассказал о своем младшем брате.

Владимир Путин не впервые общается с детьми. Например, в декабре прошлого года он позвонил девочке из Запорожья, открытку которой вытянул в ходе акции «Елка желаний».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин пообщался с мальчиком, чей отец погиб в первые дни с начала спецоперации на Украине. Мальчик учится в Московском президентском кадетском училище им. Шолохова и мечтает стать таким же, как его папа. «Я хотел стать, как мой папа, который погиб 27 февраля 2022 года на Украине при исполнении воинских обязанностей», — поделился мальчик с российским президентом. Трансляцию со встречи проводил телеканал «Россия 24». Владимир Путин приобнял парня и пообещал, что в будущем еще поговорит с ним. Глава поинтересовался у кадета, нравится ли тому учиться. Мальчик ответил положительно. Также он рассказал о своем младшем брате. Владимир Путин не впервые общается с детьми. Например, в декабре прошлого года он позвонил девочке из Запорожья, открытку которой вытянул в ходе акции «Елка желаний».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...