Актриса, сыгравшая Айгуль в «Слово пацана», рассказала о страхе, появившемся после съемок

Анна Пересильд рассказала, что боится звездной болезни
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Пересильд ходит к психологу, чтобы не развивалась звездная болезнь Фото:

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказала, что боится звездной болезни. По ее словам, она просит маму, чтобы та следила за ее поведением.

«Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми. <…> Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы я столкнулась с этим», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на ее youtube-канале Fametime TV.

Пересильд рассказала, что попросила свою маму следить за ее поведением. Она также отметила, что ходит к психологу, чтобы у нее не развивалась звездная болезнь.

Ранее актриса заявила, что не обладает информацией о выходе второго сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мама Анны Пересильд Юлия сообщила, что после «Слово Пацана» у ее дочери выросли запросы по рекламе, они составляют 420 тысяч рублей.

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Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказала, что боится звездной болезни. По ее словам, она просит маму, чтобы та следила за ее поведением. «Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми. <…> Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы я столкнулась с этим», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на ее youtube-канале Fametime TV. Пересильд рассказала, что попросила свою маму следить за ее поведением. Она также отметила, что ходит к психологу, чтобы у нее не развивалась звездная болезнь. Ранее актриса заявила, что не обладает информацией о выходе второго сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мама Анны Пересильд Юлия сообщила, что после «Слово Пацана» у ее дочери выросли запросы по рекламе, они составляют 420 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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