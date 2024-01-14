Актриса, сыгравшая Айгуль в «Слово пацана», рассказала о страхе, появившемся после съемок

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказала, что боится звездной болезни. По ее словам, она просит маму, чтобы та следила за ее поведением.
«Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми. <…> Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы я столкнулась с этим», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на ее
Пересильд рассказала, что попросила свою маму следить за ее поведением. Она также отметила, что ходит к психологу, чтобы у нее не развивалась звездная болезнь.
Ранее актриса заявила, что не обладает информацией о выходе второго сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мама Анны Пересильд Юлия сообщила, что после «Слово Пацана» у ее дочери выросли запросы по рекламе, они составляют 420 тысяч рублей.
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