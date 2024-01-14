Актриса, сыгравшая Айгуль в «Слово пацана», рассказала о страхе, появившемся после съемок

Анна Пересильд рассказала, что боится звездной болезни

14 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Анна Пересильд ходит к психологу, чтобы не развивалась звездная болезнь Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказала, что боится звездной болезни. По ее словам, она просит маму, чтобы та следила за ее поведением. «Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми. <…> Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы я столкнулась с этим», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на ее youtube-канале Fametime TV. Пересильд рассказала, что попросила свою маму следить за ее поведением. Она также отметила, что ходит к психологу, чтобы у нее не развивалась звездная болезнь. Ранее актриса заявила, что не обладает информацией о выходе второго сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мама Анны Пересильд Юлия сообщила, что после «Слово Пацана» у ее дочери выросли запросы по рекламе, они составляют 420 тысяч рублей.

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказала, что боится звездной болезни. По ее словам, она просит маму, чтобы та следила за ее поведением. «Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми. <…> Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы я столкнулась с этим», — заявила Пересильд в беседе с журналистом Лаурой Джугелия. Интервью опубликовано на ее youtube-канале Fametime TV. Пересильд рассказала, что попросила свою маму следить за ее поведением. Она также отметила, что ходит к психологу, чтобы у нее не развивалась звездная болезнь. Ранее актриса заявила, что не обладает информацией о выходе второго сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мама Анны Пересильд Юлия сообщила, что после «Слово Пацана» у ее дочери выросли запросы по рекламе, они составляют 420 тысяч рублей.