Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд рассказала об отношении родителей к проекту

Актриса Пересильд: родители были против участия в «Слове пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
фото со съемок сериала "Слово пацана"
Родители были против съемок, рассказала Анна Пересильд Фото:

Родители Анны Пересильд были против ее участия в съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом рассказала сама актриса.

«Они были против… Мама переживала, так как роль достаточно тяжелая, а сценарий трудный, но она понимала — это крутой опыт», — сказала Пересильд, ее слова приводит издание Starhit. Она добавила, что папа после завершения съемок называет проект тяжелым.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября этого года. Он повествует о молодежных группировках периода 1980-х годов. Из-за популярности сериала начали бить тревогу в некоторых родительских сообществах, ведь картина якобы романтизирует бандитизм.

Общественные деятели потребовали проверить сериал на соответствие российскому законодательству, передает «Дни.ру». Однако в Роскомнадзоре не нашли поводов для запрета картины. URA.RU рассказывало о главных героях сериала и их биографии, а также о том, кто из участников настоящих казанских ОПГ 70-90-х стал прототипом героев сериала Пальто, Вовы Адидаса, Турбо.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родители Анны Пересильд были против ее участия в съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом рассказала сама актриса. «Они были против… Мама переживала, так как роль достаточно тяжелая, а сценарий трудный, но она понимала — это крутой опыт», — сказала Пересильд, ее слова приводит издание Starhit. Она добавила, что папа после завершения съемок называет проект тяжелым. Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября этого года. Он повествует о молодежных группировках периода 1980-х годов. Из-за популярности сериала начали бить тревогу в некоторых родительских сообществах, ведь картина якобы романтизирует бандитизм. Общественные деятели потребовали проверить сериал на соответствие российскому законодательству, передает «Дни.ру». Однако в Роскомнадзоре не нашли поводов для запрета картины. URA.RU рассказывало о главных героях сериала и их биографии, а также о том, кто из участников настоящих казанских ОПГ 70-90-х стал прототипом героев сериала Пальто, Вовы Адидаса, Турбо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...