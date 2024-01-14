Глава офиса Зеленского пожаловался на предложения о немедленных переговорах с РФ

15 января 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Представитель Зеленского объяснил, почему пока невозможны переговоры РФ и Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он пожаловался на то, что некоторые партнеры подталкивают Киев к урегулированию конфликта с Москвой. «Кто-то думает, что необходимо сразу же садиться за стол переговоров с Россией, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. Но нам важно выслушать всех», — отметил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте ВЭФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Москвой. Представитель Кремля добавил, что РФ открыта для диалога с властями Украины, передает RT.

Украина не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он пожаловался на то, что некоторые партнеры подталкивают Киев к урегулированию конфликта с Москвой. «Кто-то думает, что необходимо сразу же садиться за стол переговоров с Россией, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. Но нам важно выслушать всех», — отметил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте ВЭФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Москвой. Представитель Кремля добавил, что РФ открыта для диалога с властями Украины, передает RT.