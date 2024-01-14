14 января 2024

Глава офиса Зеленского пожаловался на предложения о немедленных переговорах с РФ

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Представитель Зеленского объяснил, почему пока невозможны переговоры РФ и Украины Фото:
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Украина не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он пожаловался на то, что некоторые партнеры подталкивают Киев к урегулированию конфликта с Москвой.

«Кто-то думает, что необходимо сразу же садиться за стол переговоров с Россией, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. Но нам важно выслушать всех», — отметил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте ВЭФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Москвой. Представитель Кремля добавил, что РФ открыта для диалога с властями Украины, передает RT.

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Украина не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он пожаловался на то, что некоторые партнеры подталкивают Киев к урегулированию конфликта с Москвой. «Кто-то думает, что необходимо сразу же садиться за стол переговоров с Россией, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. Но нам важно выслушать всех», — отметил Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте ВЭФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Москвой. Представитель Кремля добавил, что РФ открыта для диалога с властями Украины, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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