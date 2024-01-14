В Кургане моржи плавали в проруби в мороз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганские «моржи» плавали в проруби и соревновались, кто больше съест пельменей. Информация об этом опубликована в группе «Зауральские моржи -45» в соцсети «ВКонтакте».

«Команды „Пель“ и „Мень“ состязались в эстафетном беге на руках, плавании в проруби и в поедании пельменей. Вкусные пельмени предоставил спонсор», — говорится в посте.

Представители команд подчеркнули, что проигравшие в состязании отжимались на снегу. Они добавили, что команда-победитель получила ведро пельменей и угостила всех присутствующих.