14 января 2024
13 января 2024

Курганские моржи соревновались в поедании пельменей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Окружной турнир по Зимнему плаванию. Сургут, моржи, заплыв, прорубь, зимнее плавание, зож
В Кургане моржи плавали в проруби в мороз Фото:

Курганские «моржи» плавали в проруби и соревновались, кто больше съест пельменей. Информация об этом опубликована в группе «Зауральские моржи -45» в соцсети «ВКонтакте».

«Команды „Пель“ и „Мень“ состязались в эстафетном беге на руках, плавании в проруби и в поедании пельменей. Вкусные пельмени предоставил спонсор», — говорится в посте.

Представители команд подчеркнули, что проигравшие в состязании отжимались на снегу. Они добавили, что команда-победитель получила ведро пельменей и угостила всех присутствующих.

Курганцы соревновались в поедании пельменей
Курганцы соревновались в поедании пельменей
Фото:

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Курганские «моржи» плавали в проруби и соревновались, кто больше съест пельменей. Информация об этом опубликована в группе «Зауральские моржи -45» в соцсети «ВКонтакте». «Команды „Пель“ и „Мень“ состязались в эстафетном беге на руках, плавании в проруби и в поедании пельменей. Вкусные пельмени предоставил спонсор», — говорится в посте. Представители команд подчеркнули, что проигравшие в состязании отжимались на снегу. Они добавили, что команда-победитель получила ведро пельменей и угостила всех присутствующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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