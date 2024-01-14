Продавец из Челябинской области выиграла 34 млн рублей в лотерею

Лотерейный билет жительница Магнитогорска купила в минутном перерыве на работе (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Продавец мяса из Магнитогорска (Челябинская область) Зинаида Ганиева выиграла почти 34 млн рублей, купив лотерейный билет на собственном рынке. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото» 15 января.

«Победительницей очередного тиража стала продавец из Челябинской области — Зинаида Ганиева. Билет, который оказался счастливым, женщина купила в розничной точке продаж „Столото“ на рынке, где сама работает. Выигрыш составил 33 млн 787 тысяч 467 рублей», — пояснили в пресс-службе.

Раньше она уже выигрывала «по-крупному»: от 30 до 70 тысяч рублей. Но, узнав о размере выигрыша, женщина, по ее словам, едва устояла на ногах. Дома также не сразу поверили в такую удачу.

«Я работаю на рынке продавцом мясной продукции. Была свободная минутка, подошла к лотерейному киоску „Столото“ и попросила сотрудницу отметить числа в билете случайным образом. Когда она озвучила комбинацию, числа мне не понравились, и взамен я назвала номера из головы, только оставила число „11“. Через пару минут, когда я уже вернулась на рабочее место, мне на телефон пришло уведомление о выигрыше», — рассказала сама новоиспеченная миллионерша.

Розыгрыш состоялся 20 декабря. Сейчас победительница уже побывала в Москве для оформления всех формальностей. В ближайшее время семья Ганиевых решит, что делать с деньгами — скорее всего, выигрыш используют для достройки дома.