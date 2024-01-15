Избирком предупредил пермяков, что придет к ним домой

В преддверии выборов президента России члены избирательной комиссии начнут ходить по домам и информировать жителей о процедуре голосования. В Пермском крае они могут прийти в квартиру с 17 февраля.
«На выборах президента по всей России и в Пермском крае с 17 февраля члены избирательных комиссий начнут поквартирное и подомовое информирование избирателей. Его цель — рассказать об особенностях кампании, ответить на интересующие вопросы о выборах и помочь выбрать наиболее удобный способ голосования», — сообщает избирком Пермского края в своем telegram-канале.
Уточняется, что члены избиркома будут одеты в брендированные шапки и перчатки. Также их узнать можно по рюкзаку с логотипом и бейджу. В Пермском крае членам УИК предстоит обойти больше 1,2 млн квартир и домов.
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