Избирком предупредил пермяков, что придет к ним домой

15 января 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Члены избиркома могут прийти в квартиру после 17 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии выборов президента России члены избирательной комиссии начнут ходить по домам и информировать жителей о процедуре голосования. В Пермском крае они могут прийти в квартиру с 17 февраля. «На выборах президента по всей России и в Пермском крае с 17 февраля члены избирательных комиссий начнут поквартирное и подомовое информирование избирателей. Его цель — рассказать об особенностях кампании, ответить на интересующие вопросы о выборах и помочь выбрать наиболее удобный способ голосования», — сообщает избирком Пермского края в своем telegram-канале. Уточняется, что члены избиркома будут одеты в брендированные шапки и перчатки. Также их узнать можно по рюкзаку с логотипом и бейджу. В Пермском крае членам УИК предстоит обойти больше 1,2 млн квартир и домов.

В преддверии выборов президента России члены избирательной комиссии начнут ходить по домам и информировать жителей о процедуре голосования. В Пермском крае они могут прийти в квартиру с 17 февраля. «На выборах президента по всей России и в Пермском крае с 17 февраля члены избирательных комиссий начнут поквартирное и подомовое информирование избирателей. Его цель — рассказать об особенностях кампании, ответить на интересующие вопросы о выборах и помочь выбрать наиболее удобный способ голосования», — сообщает избирком Пермского края в своем telegram-канале. Уточняется, что члены избиркома будут одеты в брендированные шапки и перчатки. Также их узнать можно по рюкзаку с логотипом и бейджу. В Пермском крае членам УИК предстоит обойти больше 1,2 млн квартир и домов.