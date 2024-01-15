S7 сократит присутствие летных экипажей в Москве

16 января 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

S7 перераспределит летные экипажи для развития компании в регионах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи для развития компании в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе S7. «АS7 собралась сократить присутствие членов экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса для развития для развития в Новосибирске и Иркутске», — передает информацию перевозчика РБК. Это произошло после сокращения рейсов из-за простоя части лайнеров Airbus A320/А321neo, у которых выявили проблемы с двигателями. В планах перевозчика продолжить развитие регионах. Там в сентябре 2023 года выручка приблизилась к показателям по вылетам из Москвы.

Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи для развития компании в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе S7. «АS7 собралась сократить присутствие членов экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса для развития для развития в Новосибирске и Иркутске», — передает информацию перевозчика РБК. Это произошло после сокращения рейсов из-за простоя части лайнеров Airbus A320/А321neo, у которых выявили проблемы с двигателями. В планах перевозчика продолжить развитие регионах. Там в сентябре 2023 года выручка приблизилась к показателям по вылетам из Москвы.