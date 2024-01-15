15 января 2024

S7 сократит присутствие летных экипажей в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты. Москва, S7, аэропорт, с7, самолет, S7 Airlines
S7 перераспределит летные экипажи для развития компании в регионах Фото:

Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи для развития компании в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе S7.

«АS7 собралась сократить присутствие членов экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса для развития для развития в Новосибирске и Иркутске», — передает информацию перевозчика РБК. Это произошло после сокращения рейсов из-за простоя части лайнеров Airbus A320/А321neo, у которых выявили проблемы с двигателями.

В планах перевозчика продолжить развитие регионах. Там в сентябре 2023 года выручка приблизилась к показателям по вылетам из Москвы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи для развития компании в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе S7. «АS7 собралась сократить присутствие членов экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса для развития для развития в Новосибирске и Иркутске», — передает информацию перевозчика РБК. Это произошло после сокращения рейсов из-за простоя части лайнеров Airbus A320/А321neo, у которых выявили проблемы с двигателями. В планах перевозчика продолжить развитие регионах. Там в сентябре 2023 года выручка приблизилась к показателям по вылетам из Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...