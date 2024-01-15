15 января 2024

Президент Киргизии сообщил о срыве госпереворота

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Бишкек, флаг, киргизия, кыргызстан
В Киргизии планировались убийства и взрывы Фото:

В Киргизии предотвратили государственный переворот. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров. По его словам, госпереворот готовили бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов, которые планировали убийства и взрывы на акциях протеста. При этом он отметил, что народ Киргизии за ними не последует.

«Но народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может «кормиться с кормушки», — сообщил он в интервью агентству «Кабар». Жапаров отметил, что оснований для проведения госпереворота в республике нет.

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В Киргизии предотвратили государственный переворот. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров. По его словам, госпереворот готовили бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов, которые планировали убийства и взрывы на акциях протеста. При этом он отметил, что народ Киргизии за ними не последует. «Но народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может «кормиться с кормушки», — сообщил он в интервью агентству «Кабар». Жапаров отметил, что оснований для проведения госпереворота в республике нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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