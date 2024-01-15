Президент Киргизии сообщил о срыве госпереворота

16 января 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

В Киргизии планировались убийства и взрывы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Киргизии предотвратили государственный переворот. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров. По его словам, госпереворот готовили бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов, которые планировали убийства и взрывы на акциях протеста. При этом он отметил, что народ Киргизии за ними не последует. «Но народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может «кормиться с кормушки», — сообщил он в интервью агентству «Кабар». Жапаров отметил, что оснований для проведения госпереворота в республике нет.

В Киргизии предотвратили государственный переворот. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров. По его словам, госпереворот готовили бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов, которые планировали убийства и взрывы на акциях протеста. При этом он отметил, что народ Киргизии за ними не последует. «Но народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может «кормиться с кормушки», — сообщил он в интервью агентству «Кабар». Жапаров отметил, что оснований для проведения госпереворота в республике нет.