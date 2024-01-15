15 января 2024

Бизнес попросил правительство РФ ограничить интернет-торговлю топливом

© Служба новостей «URA.RU»
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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, бензобак, заправка автомобиля, канистра, цены на горючее
Продажа топлива от частных лиц является небезопасной, считают авторы обращения Фото:

Бизнесмены топливного рынка призывают власть запретить частным лицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Обращение с подобной инициативой было направлено главе правительства РФ Михаилу Мишустину от ассоциации «Надежный партнер».

«Неспециализированные фирмы и частные лица размещают объявления о продаже бензина по ценам ниже оптовой, что „дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем“, либо о реализации товара, не соответствующего требованиям качества и без уплаты налогов», — пишет газета «Известия», ознакомившиеся с письмом. По мнению экспертов, топливо с маркетплейсов чаще всего продается в пластиковых канистрах без соблюдения техники безопасности.

В Минэнерго РФ уверены, что ради безопасности и контроля качества топливо должны продавать на специализированных автозаправочных станциях. Письмо в министерство еще не поступило, но несмотря на это, там уже готовы рассмотреть обращение.

Цены на бензин и дизельное топливо в России продолжают расти. Причиной повышения стоимости стало снижение выплат по топливному демпферу. Это привело к сокращению поставок топлива на внутренний рынок и росту оптовых цен, передает «Царьград».

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Бизнесмены топливного рынка призывают власть запретить частным лицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Обращение с подобной инициативой было направлено главе правительства РФ Михаилу Мишустину от ассоциации «Надежный партнер». «Неспециализированные фирмы и частные лица размещают объявления о продаже бензина по ценам ниже оптовой, что „дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем“, либо о реализации товара, не соответствующего требованиям качества и без уплаты налогов», — пишет газета «Известия», ознакомившиеся с письмом. По мнению экспертов, топливо с маркетплейсов чаще всего продается в пластиковых канистрах без соблюдения техники безопасности. В Минэнерго РФ уверены, что ради безопасности и контроля качества топливо должны продавать на специализированных автозаправочных станциях. Письмо в министерство еще не поступило, но несмотря на это, там уже готовы рассмотреть обращение. Цены на бензин и дизельное топливо в России продолжают расти. Причиной повышения стоимости стало снижение выплат по топливному демпферу. Это привело к сокращению поставок топлива на внутренний рынок и росту оптовых цен, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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