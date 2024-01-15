Бизнес попросил правительство РФ ограничить интернет-торговлю топливом

Бизнесмены топливного рынка призывают власть запретить частным лицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Обращение с подобной инициативой было направлено главе правительства РФ Михаилу Мишустину от ассоциации «Надежный партнер».
«Неспециализированные фирмы и частные лица размещают объявления о продаже бензина по ценам ниже оптовой, что „дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем“, либо о реализации товара, не соответствующего требованиям качества и без уплаты налогов», — пишет газета «Известия», ознакомившиеся с письмом. По мнению экспертов, топливо с маркетплейсов чаще всего продается в пластиковых канистрах без соблюдения техники безопасности.
В Минэнерго РФ уверены, что ради безопасности и контроля качества топливо должны продавать на специализированных автозаправочных станциях. Письмо в министерство еще не поступило, но несмотря на это, там уже готовы рассмотреть обращение.
Цены на бензин и дизельное топливо в России продолжают расти. Причиной повышения стоимости стало снижение выплат по топливному демпферу. Это привело к сокращению поставок топлива на внутренний рынок и росту оптовых цен, передает «Царьград».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.