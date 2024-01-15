В бундестаге предрекли новые протесты фермеров во Франции и Нидерландах

Во Франции и Нидерландах пройдут протесты фермеров подобные тем, что проходят в Германии. С таким заявлением выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
«Мы уже видели несколько протестов фермеров во Франции и в Нидерландах, которые затем также привели к тому, что правительства изменили свою политику», — передает издание «Известия» слова Койтера. Немецкие фермеры устроили демонстрации из-за сокращений льгот сельхозпроизводителям.
В Германии провели одну из самых больших в истории страны забастовок фермеров, к которой присоединились коллеги из Нидерландов. Большую часть немцев не устраивает политика, проводимая правительством канцлера страны Олафа Шольца, передает «Царьград».
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