ВЭФ призвал создать военный флот для защиты судов в Черном море

16 января 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

ВЭФ призвал создать нейтральный военный флот для защиты судов в Черном море Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В Черном море нейтральным государствам необходимо создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. Об этом говорится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ). «Риск для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря должен быть смягчен путем создания военно-морской оперативной группы нейтральных стран», — говорится в докладе ВЭФ, передает РИА Новости. Отмечается, что группа должна сопровождать транзитные через Черное море суда, чтобы обеспечить стабильность на мировых продовольственных рынках. Ранее зерно вывозилось из украинских портов по зерновой сделке. Россия вышла из нее 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, возвращение в сделку возможно только после того, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам. В октябре 2023 года сообщалось, что все три черноморских порта Украины возобновили прием судов для экспорта зерна, передает RT.

В Черном море нейтральным государствам необходимо создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. Об этом говорится в новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ). «Риск для перевозки зерна и удобрений из портов Черного моря должен быть смягчен путем создания военно-морской оперативной группы нейтральных стран», — говорится в докладе ВЭФ, передает РИА Новости. Отмечается, что группа должна сопровождать транзитные через Черное море суда, чтобы обеспечить стабильность на мировых продовольственных рынках. Ранее зерно вывозилось из украинских портов по зерновой сделке. Россия вышла из нее 17 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, возвращение в сделку возможно только после того, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам. В октябре 2023 года сообщалось, что все три черноморских порта Украины возобновили прием судов для экспорта зерна, передает RT.