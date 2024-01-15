15 января 2024

Житель Нижневартовска в соцсетях грозится убить родственников

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин в соцсетях угрожает убить своих близких Фото:

В Нижневартовске 22-летний Владимир угрожает убить свою прабабушку, маму и подругу. Об этом молодой человек пишет в своих социальных сетях.

«При необходимости — я отправлю вам фото моей прабабушки в кровавой луже. Будут убиты и прабабушка, и мать, и близкая мне подруга», — пишет Владимир в своих социальных сетях.

Сообщения молодого человека напугали вартовчан. Подписчики посчитали его психически нездоровым. Помимо угроз своим близким, Владимир также угрожает «геноцидом Российской Федерации».

В УМВД Нижневартовска агентству рассказали, что сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будут приняты решения.

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В Нижневартовске 22-летний Владимир угрожает убить свою прабабушку, маму и подругу. Об этом молодой человек пишет в своих социальных сетях. «При необходимости — я отправлю вам фото моей прабабушки в кровавой луже. Будут убиты и прабабушка, и мать, и близкая мне подруга», — пишет Владимир в своих социальных сетях. Сообщения молодого человека напугали вартовчан. Подписчики посчитали его психически нездоровым. Помимо угроз своим близким, Владимир также угрожает «геноцидом Российской Федерации». В УМВД Нижневартовска агентству рассказали, что сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будут приняты решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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