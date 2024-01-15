Житель Нижневартовска в соцсетях грозится убить родственников

Вартовчанин в соцсетях угрожает убить своих близких
В Нижневартовске 22-летний Владимир угрожает убить свою прабабушку, маму и подругу. Об этом молодой человек пишет в своих социальных сетях.
«При необходимости — я отправлю вам фото моей прабабушки в кровавой луже. Будут убиты и прабабушка, и мать, и близкая мне подруга», — пишет Владимир в своих социальных сетях.
Сообщения молодого человека напугали вартовчан. Подписчики посчитали его психически нездоровым. Помимо угроз своим близким, Владимир также угрожает «геноцидом Российской Федерации».
В УМВД Нижневартовска агентству рассказали, что сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будут приняты решения.
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