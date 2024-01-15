15 января 2024

Артюхов и Чекунков обсудили дополнительное финансирование для проектов ЯНАО

Глава ЯНАО Артюхов встретился с министром по развитию Арктики Чекунковым
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов хочет привлечь дополнительное финансирование к проектам ЯНАО Фото:

Губернатор округа Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к проектам ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов встретился с Алексеем Чекунковым. Обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к строительству наемных домов, возможности механизма Арктической концессии для поддержки таких проектов, как туристический кластер „Рай-Из“, дальнейшее развитие программы „Гектар в Арктике“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально».

Власти ЯНАО намерены расширять программу строительства арендного жилья и привлечения специалистов для работы в регионе. Туристические проекты в ЯНАО разрабатываются на основе концессионных соглашений, такой же опыт использовался для работ по реконструкции аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя. При реализации программы «Арктический гектар» ЯНАО на сегодняшний день находится в тройке регионов-лидеров. Также обсуждалась разработка планов опорных городов Арктической зоны. На Ямале ими стали Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард — Лабытнанги.

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Губернатор округа Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к проектам ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов встретился с Алексеем Чекунковым. Обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к строительству наемных домов, возможности механизма Арктической концессии для поддержки таких проектов, как туристический кластер „Рай-Из“, дальнейшее развитие программы „Гектар в Арктике“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально». Власти ЯНАО намерены расширять программу строительства арендного жилья и привлечения специалистов для работы в регионе. Туристические проекты в ЯНАО разрабатываются на основе концессионных соглашений, такой же опыт использовался для работ по реконструкции аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя. При реализации программы «Арктический гектар» ЯНАО на сегодняшний день находится в тройке регионов-лидеров. Также обсуждалась разработка планов опорных городов Арктической зоны. На Ямале ими стали Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард — Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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