Артюхов и Чекунков обсудили дополнительное финансирование для проектов ЯНАО

Глава ЯНАО Артюхов встретился с министром по развитию Арктики Чекунковым

16 января 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов хочет привлечь дополнительное финансирование к проектам ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор округа Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к проектам ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов встретился с Алексеем Чекунковым. Обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к строительству наемных домов, возможности механизма Арктической концессии для поддержки таких проектов, как туристический кластер „Рай-Из“, дальнейшее развитие программы „Гектар в Арктике“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально». Власти ЯНАО намерены расширять программу строительства арендного жилья и привлечения специалистов для работы в регионе. Туристические проекты в ЯНАО разрабатываются на основе концессионных соглашений, такой же опыт использовался для работ по реконструкции аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя. При реализации программы «Арктический гектар» ЯНАО на сегодняшний день находится в тройке регионов-лидеров. Также обсуждалась разработка планов опорных городов Арктической зоны. На Ямале ими стали Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард — Лабытнанги.

Губернатор округа Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к проектам ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов встретился с Алексеем Чекунковым. Обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к строительству наемных домов, возможности механизма Арктической концессии для поддержки таких проектов, как туристический кластер „Рай-Из“, дальнейшее развитие программы „Гектар в Арктике“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально». Власти ЯНАО намерены расширять программу строительства арендного жилья и привлечения специалистов для работы в регионе. Туристические проекты в ЯНАО разрабатываются на основе концессионных соглашений, такой же опыт использовался для работ по реконструкции аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя. При реализации программы «Арктический гектар» ЯНАО на сегодняшний день находится в тройке регионов-лидеров. Также обсуждалась разработка планов опорных городов Арктической зоны. На Ямале ими стали Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард — Лабытнанги.