Топ самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области в январе 2024 года

Самой высокооплачиваемой специальностью в Свердловской области в январе 2024 года стал плиточник. Спрос на них вырос в 1,9 раза, а средние зарплатные предложения увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа».
«Средняя зарплата у плиточников 134 000 рублей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении. Работодатели в Екатеринбурге готовы платить опытному плиточнику до 300 000 рублей в месяц.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимает токарь. Среднее зарплатное предложение у специалистов этой сферы — 116 016 рубля, что на 36% больше, чем за тот же период в прошлом году. Также есть возможность уехать на вахту и получать 145 000-290 000 рублей. Специалист должен иметь опыт работы не меньше года и удостоверение токаря.
Средняя зарплата рекрутеров в 2024 году достигла 114 686 рубля, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. В Свердловской области в команду рекрутеров требуется специалист на удаленную работу со сдельной оплатой труда до 250 000 рублей в зависимости от количества привлеченных и адаптированных кандидатов (от 7 000 до 15 000 рублей за каждого сотрудника).
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