15 января 2024

В Кургане резко изменится погода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция с фонариками. Курган, снег, автомобиль, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, свет фар, фары, зима
В регионе потеплеет до -8 градусов Фото:

В Курганской области ожидается потепление до -8 градусов и южный ветер. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Прогноз погоды по Курганской области на 18 января: температура воздуха ночью -12-17 градусов, днем -8-13 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду», — указано в прогнозе ЦГМС.

На 17 января в Кургане ожидается температура воздуха днем до -13-15 градусов, облачно с прояснениями без существенных осадков. По Курганской области температура воздуха ночью -16-21, днем -12-17 градусов.

Ранее в Курганской области установилась морозная погода. Температура воздуха опускалась местами ночью до — 37, а днем до -27 градусов.

В Курганской области потеплеет до -8 градусов
В Курганской области потеплеет до -8 градусов
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ожидается потепление до -8 градусов и южный ветер. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Прогноз погоды по Курганской области на 18 января: температура воздуха ночью -12-17 градусов, днем -8-13 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду», — указано в прогнозе ЦГМС. На 17 января в Кургане ожидается температура воздуха днем до -13-15 градусов, облачно с прояснениями без существенных осадков. По Курганской области температура воздуха ночью -16-21, днем -12-17 градусов. Ранее в Курганской области установилась морозная погода. Температура воздуха опускалась местами ночью до — 37, а днем до -27 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...