В Курганской области ожидается потепление до -8 градусов и южный ветер. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Прогноз погоды по Курганской области на 18 января: температура воздуха ночью -12-17 градусов, днем -8-13 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду», — указано в прогнозе ЦГМС.
На 17 января в Кургане ожидается температура воздуха днем до -13-15 градусов, облачно с прояснениями без существенных осадков. По Курганской области температура воздуха ночью -16-21, днем -12-17 градусов.
Ранее в Курганской области установилась морозная погода. Температура воздуха опускалась местами ночью до — 37, а днем до -27 градусов.
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