Эксперт заявил о начале нового этапа СВО

В ночь на 7 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге. Это событие знаменует начало нового этапа СВО. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Удар российских сил по мосту через Днепр — это новый этап СВО. Это реакция Москвы на ряд внешних факторов», — рассказал Кнутов деловой газете «ВЗГЛЯД». Эксперт отметил, что атака по стратегическому объекту транспортной инфраструктуры стала ответом Москвы на эскалацию со стороны Киева и западных союзников Украины.
Кнутов разъяснил, что удар по мосту — это не только военная, но и политическая мера. По его словам, уничтожение военной инфраструктуры Украины не убедило Киев в необходимости демилитаризации, а Евросоюз и США продолжают наращивать военную помощь Украине. Страны ЕС рассматривают возможность переноса производства вооружений в приграничные с Украиной государства, такие как Польша и Румыния.
Мосты через Днепр играют ключевую роль в логистике украинских вооруженных сил. По мнению Кнутова, сокращение числа действующих мостов существенно затруднит поставки западного вооружения украинским группировкам на левом берегу Днепра. Россия демонстрирует готовность перекрыть пути снабжения, если планы по развертыванию ВПК в Европе будут реализованы. Такой шаг, по мнению аналитика, можно рассматривать как продолжение политики по уничтожению украинских военных производств, аналогично ударам по объектам типа ОТРК «Сапсан».
Кнутов также отмечает, что политическая обстановка вокруг возможных переговоров по урегулированию конфликта стала заметно жестче. Западные страны, в том числе США, не могут убедить Киев и Брюссель двигаться к мирному соглашению, а напротив, выступают за увеличение поставок дальнобойного и высокоточного оружия. Кроме того, 26 стран из так называемой «коалиции желающих» ратуют за размещение иностранных контингентов на территории Украины до подписания мирного соглашения. По мнению эксперта, массированный удар по транспортной инфраструктуре — это способ давления на Киев и Брюссель с целью склонить их к переговорам.
Ранее Минобороны России в своем telegram-канале подтвердило проведение массированной атаки по объектам ВПК и транспортной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, были поражены места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, радиолокационные станции ПВО, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах страны. В частности, удары были нанесены по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине Киева и логистической базе «СТС-ГРУПП» на южной окраине города.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что российская сторона долгое время не отвечала на удары ВСУ по энергетической инфраструктуре. Однако после серии атак по российским объектам Москва изменила тактику и стала наносить ответные удары, в том числе по критически важной инфраструктуре Украины.
