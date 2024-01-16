Общество Транспорт В свердловском городе водитель автобуса бросил ребенка на остановке в мороз 17 января 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + Водитель не смог подъехать к остановке и оставил юную пассажирку Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) водитель автобуса не стал садить девочку в мороз, потому что ему было неудобно подъехать к остановке. Все случилось 13 января, когда на Урале стояли морозы Прокуратура начала проводить проверку, сообщает региональное ведомство. «Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель маршрута № 507 остановился в неположенном месте, не доезжая остановки „Площадь Победы“ Первоуральска. В результате несовершеннолетняя девочка не смогла совершить посадку на общественный транспорт», — говорится в сообщении. Представители прокуратуры дадут оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и законодательства о перевозке пассажиров. Также будет установлено, соблюдается ли транспортной компанией установленный маршрут движения. В Первоуральске (Свердловская область) водитель автобуса не стал садить девочку в мороз, потому что ему было неудобно подъехать к остановке. Все случилось 13 января, когда на Урале стояли морозы Прокуратура начала проводить проверку, сообщает региональное ведомство. «Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель маршрута № 507 остановился в неположенном месте, не доезжая остановки „Площадь Победы“ Первоуральска. В результате несовершеннолетняя девочка не смогла совершить посадку на общественный транспорт», — говорится в сообщении. Представители прокуратуры дадут оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и законодательства о перевозке пассажиров. Также будет установлено, соблюдается ли транспортной компанией установленный маршрут движения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям