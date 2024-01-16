16 января 2024

В свердловском городе водитель автобуса бросил ребенка на остановке в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, ожидание автобуса
Водитель не смог подъехать к остановке и оставил юную пассажирку Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) водитель автобуса не стал садить девочку в мороз, потому что ему было неудобно подъехать к остановке. Все случилось 13 января, когда на Урале стояли морозы Прокуратура начала проводить проверку, сообщает региональное ведомство.

«Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель маршрута № 507 остановился в неположенном месте, не доезжая остановки „Площадь Победы“ Первоуральска. В результате несовершеннолетняя девочка не смогла совершить посадку на общественный транспорт», — говорится в сообщении.

Представители прокуратуры дадут оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и законодательства о перевозке пассажиров. Также будет установлено, соблюдается ли транспортной компанией установленный маршрут движения.

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В Первоуральске (Свердловская область) водитель автобуса не стал садить девочку в мороз, потому что ему было неудобно подъехать к остановке. Все случилось 13 января, когда на Урале стояли морозы Прокуратура начала проводить проверку, сообщает региональное ведомство. «Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, водитель маршрута № 507 остановился в неположенном месте, не доезжая остановки „Площадь Победы“ Первоуральска. В результате несовершеннолетняя девочка не смогла совершить посадку на общественный транспорт», — говорится в сообщении. Представители прокуратуры дадут оценку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и законодательства о перевозке пассажиров. Также будет установлено, соблюдается ли транспортной компанией установленный маршрут движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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