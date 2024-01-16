На окраине Перми продают федеральную землю под строительство магазинов

На окраине Свердловского района Перми акционерное общество «ДОМ.РФ» через электронные торги продает участок земли, находящийся в федеральной собственности. Земля выставлена на продажу с начальной ценой в 11,8 миллиона рублей. Виды разрешенной застройки — объекты социального и коммерческого назначения.
«Продажа находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 4833 квадратных метра в жилом районе Липовая гора в Свердловском районе Перми. Является землей видом разрешенного использования: магазины (не более 400 квадратных метров), стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. Начальная цена — 11,8 миллиона рублей», — указано в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
АО «ДОМ.РФ», которое является организатором торгов, занимается развитием жилищной сферы. Принадлежит Министерству финансов России и находится в санкционном списке Великобритании. С 2020 года генеральным директором компании является бывший министр спорта РФ Виталий Мутко. Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2023 года составила более 25 миллиардов рублей.
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