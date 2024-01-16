16 января 2024

На окраине Перми продают федеральную землю под строительство магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, кран, ипотека, школа, жилье, строительство школы, заозерный, стройка школы
На земельном участке разрешено строить магазины и автостоянки Фото:

На окраине Свердловского района Перми акционерное общество «ДОМ.РФ» через электронные торги продает участок земли, находящийся в федеральной собственности. Земля выставлена на продажу с начальной ценой в 11,8 миллиона рублей. Виды разрешенной застройки — объекты социального и коммерческого назначения.

«Продажа находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 4833 квадратных метра в жилом районе Липовая гора в Свердловском районе Перми. Является землей видом разрешенного использования: магазины (не более 400 квадратных метров), стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. Начальная цена — 11,8 миллиона рублей», — указано в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

АО «ДОМ.РФ», которое является организатором торгов, занимается развитием жилищной сферы. Принадлежит Министерству финансов России и находится в санкционном списке Великобритании. С 2020 года генеральным директором компании является бывший министр спорта РФ Виталий Мутко. Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2023 года составила более 25 миллиардов рублей.

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На окраине Свердловского района Перми акционерное общество «ДОМ.РФ» через электронные торги продает участок земли, находящийся в федеральной собственности. Земля выставлена на продажу с начальной ценой в 11,8 миллиона рублей. Виды разрешенной застройки — объекты социального и коммерческого назначения. «Продажа находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 4833 квадратных метра в жилом районе Липовая гора в Свердловском районе Перми. Является землей видом разрешенного использования: магазины (не более 400 квадратных метров), стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. Начальная цена — 11,8 миллиона рублей», — указано в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». АО «ДОМ.РФ», которое является организатором торгов, занимается развитием жилищной сферы. Принадлежит Министерству финансов России и находится в санкционном списке Великобритании. С 2020 года генеральным директором компании является бывший министр спорта РФ Виталий Мутко. Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2023 года составила более 25 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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