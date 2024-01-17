Выросло число пострадавших при пожаре в Ростовской области

В пожаре пострадали девять человек, сообщает Baza
При пожаре на заводе в поселке Гидропривод города Шахты (Ростовская область) пострадали девять человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Девять человек пострадали при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе», — пишут авторы канала. По их данным, три человека получили ожоги, у одного контузия, у пятерых переломы и раны.
URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ на него ожидается.
Ранее стало известно, что площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. Губернатор опроверг версию об атаке БПЛА как причине пожара на заводе.
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