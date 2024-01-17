Выросло число пострадавших при пожаре в Ростовской области

Baza: 9 человек пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области
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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожарная машина, пожар, тушение, огонь
В пожаре пострадали девять человек, сообщает Baza Фото:

При пожаре на заводе в поселке Гидропривод города Шахты (Ростовская область) пострадали девять человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Девять человек пострадали при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе», — пишут авторы канала. По их данным, три человека получили ожоги, у одного контузия, у пятерых переломы и раны.

URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ на него ожидается.

Ранее стало известно, что площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. Губернатор опроверг версию об атаке БПЛА как причине пожара на заводе.

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При пожаре на заводе в поселке Гидропривод города Шахты (Ростовская область) пострадали девять человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Девять человек пострадали при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе», — пишут авторы канала. По их данным, три человека получили ожоги, у одного контузия, у пятерых переломы и раны. URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ на него ожидается. Ранее стало известно, что площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. Губернатор опроверг версию об атаке БПЛА как причине пожара на заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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