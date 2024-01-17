Происшествия Пожары Выросло число пострадавших при пожаре в Ростовской области Baza: 9 человек пострадали при пожаре на заводе в Ростовской области 17 января 2024 в 14:44 Размер текста - 17 + В пожаре пострадали девять человек, сообщает Baza Фото: Денис Моргунов © URA.RU При пожаре на заводе в поселке Гидропривод города Шахты (Ростовская область) пострадали девять человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Девять человек пострадали при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе», — пишут авторы канала. По их данным, три человека получили ожоги, у одного контузия, у пятерых переломы и раны. URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ на него ожидается. Ранее стало известно, что площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. Губернатор опроверг версию об атаке БПЛА как причине пожара на заводе. При пожаре на заводе в поселке Гидропривод города Шахты (Ростовская область) пострадали девять человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Девять человек пострадали при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе», — пишут авторы канала. По их данным, три человека получили ожоги, у одного контузия, у пятерых переломы и раны. URA.RU направило запрос в МЧС по региону. Ответ на него ожидается. Ранее стало известно, что площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. Губернатор опроверг версию об атаке БПЛА как причине пожара на заводе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям