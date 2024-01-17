Происшествия В Ростовской области крупный пожар на заводе полиэфира. Видео 17 января 2024 в 14:04 Размер текста - 17 + Два человека пострадали из-за пожара в цехе Фото: Илья Московец © URA.RU На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области начался пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В поселке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано в telegram-канале МЧС РФ. По информации telegram-канала Mash, предварительной причиной назвали короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Источник telegram-канала Shot сообщил, что во время пожара пострадали два человека. Ранее в Санкт-Петербурге начался пожар на складе Wildberries. Сотрудники МЧС смогли потушить огонь спустя сутки. Огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров. Обновлено в 12:30 по мск: Пожарные локализовали возгорание на 360 квадратных метров, сообщили в МЧС России. На месте происшествия работают 17 единиц техники и 58 сотрудников экстренных служб. На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области начался пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В поселке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано в telegram-канале МЧС РФ. По информации telegram-канала Mash, предварительной причиной назвали короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Источник telegram-канала Shot сообщил, что во время пожара пострадали два человека. Ранее в Санкт-Петербурге начался пожар на складе Wildberries. Сотрудники МЧС смогли потушить огонь спустя сутки. Огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров. Обновлено в 12:30 по мск: Пожарные локализовали возгорание на 360 квадратных метров, сообщили в МЧС России. На месте происшествия работают 17 единиц техники и 58 сотрудников экстренных служб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям