На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области начался пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«В поселке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано в telegram-канале МЧС РФ.
По информации telegram-канала Mash, предварительной причиной назвали короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Источник telegram-канала Shot сообщил, что во время пожара пострадали два человека.
Ранее в Санкт-Петербурге начался пожар на складе Wildberries. Сотрудники МЧС смогли потушить огонь спустя сутки. Огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 12:30 по мск:
Пожарные локализовали возгорание на 360 квадратных метров, сообщили в МЧС России. На месте происшествия работают 17 единиц техники и 58 сотрудников экстренных служб.
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