В Ростовской области крупный пожар на заводе полиэфира. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
Два человека пострадали из-за пожара в цехе Фото:

На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области начался пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В поселке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано в telegram-канале МЧС РФ.

По информации telegram-канала Mash, предварительной причиной назвали короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Источник telegram-канала Shot сообщил, что во время пожара пострадали два человека.

Ранее в Санкт-Петербурге начался пожар на складе Wildberries. Сотрудники МЧС смогли потушить огонь спустя сутки. Огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров.

Обновлено в 12:30 по мск:

Пожарные локализовали возгорание на 360 квадратных метров, сообщили в МЧС России. На месте происшествия работают 17 единиц техники и 58 сотрудников экстренных служб.

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На заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области начался пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В поселке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано в telegram-канале МЧС РФ. По информации telegram-канала Mash, предварительной причиной назвали короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Источник telegram-канала Shot сообщил, что во время пожара пострадали два человека. Ранее в Санкт-Петербурге начался пожар на складе Wildberries. Сотрудники МЧС смогли потушить огонь спустя сутки. Огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров. Обновлено в 12:30 по мск: Пожарные локализовали возгорание на 360 квадратных метров, сообщили в МЧС России. На месте происшествия работают 17 единиц техники и 58 сотрудников экстренных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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